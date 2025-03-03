Возрастное ограничение 18+
В Первоуральске водитель грузовика насмерть сбил пешехода
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Вечером, 3 марта, на улице Ленина в Первоуральске произошла трагедия. Водитель грузового автомобиля «Mitsubishi Canter» совершил наезд на пешехода.
ДТП случилось около 20:00 в районе дома №6. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, находясь в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате полученных травм он скончался на месте до прибытия «Скорой». Личность погибшего устанавливается.
За рулём грузовика, — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, — находился 35-летний водитель с 13-летним стажем. Ранее он 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. По словам сотрудников ГИБДД, пешеход был одет в тёмную одежду без световозвращающих элементов, что могло повлиять на видимость в условиях недостаточного освещения.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится расследование.
ДТП случилось около 20:00 в районе дома №6. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, находясь в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате полученных травм он скончался на месте до прибытия «Скорой». Личность погибшего устанавливается.
За рулём грузовика, — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, — находился 35-летний водитель с 13-летним стажем. Ранее он 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. По словам сотрудников ГИБДД, пешеход был одет в тёмную одежду без световозвращающих элементов, что могло повлиять на видимость в условиях недостаточного освещения.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится расследование.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Зебра» не спасла пешехода от наезда в Екатеринбурге
03 марта 2025
03 марта 2025