В Первоуральске водитель грузовика насмерть сбил пешехода

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Вечером, 3 марта, на улице Ленина в Первоуральске произошла трагедия. Водитель грузового автомобиля «Mitsubishi Canter» совершил наезд на пешехода.ДТП случилось около 20:00 в районе дома №6. По предварительной информации, мужчина переходил дорогу в неустановленном месте, находясь в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате полученных травм он скончался на месте до прибытия «Скорой». Личность погибшего устанавливается.За рулём грузовика, — сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, — находился 35-летний водитель с 13-летним стажем. Ранее он 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. По словам сотрудников ГИБДД, пешеход был одет в тёмную одежду без световозвращающих элементов, что могло повлиять на видимость в условиях недостаточного освещения.На месте происшествия работают сотрудники полиции, проводится расследование.