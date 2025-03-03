«Зебра» не спасла пешехода от наезда в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сегодня, 3 марта, в Екатеринбурге произошёл дорожный инцидент с участием пешехода. В утренние часы напротив дома 46 по улице Азина водитель автомобиля «Chevrolet Aveo» сбил мужчину, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.Авария случилась в 08:36, — сообщает Госавтоинспекция Екатеринбурга. За рулём иномарки находился 53-летний местный житель с 23-летним стажем вождения. По его словам, он отвлекся на машину, выезжавшую со второстепенной дороги, и не заметил пешехода.Пострадавший — 68-летний мужчина — был госпитализирован в 24-ю городскую больницу с различными травмами. Водитель прошёл освидетельствование, признаков опьянения не выявлено. Однако он был привлечён к административной ответственности за непредоставление преимущества пешеходу.Сотрудники Госавтоинспекции также зафиксировали отсутствие горизонтальной разметки на пешеходном переходе и направили предписание в муниципальное учреждение «Центр организации дорожного движения» о необходимости её восстановления.