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Статистику пожаров Свердловской области подпортил воскресный всплеск

19.09 Понедельник, 3 марта 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Постепенно пошло на спад количество возгораний в городах и посёлках Свердловской области. Об этом свидетельствовала сводка МЧС России за прошедшую субботу: в первый день марта пожарный выезжали всего на 10 вызовов. Объяснить улучшение пожарной обстановки можно весенним потеплением. Однако, на следующий день был зафиксирован всплеск возгораний до 17 за сутки.

Большая часть субботних пожаров — 60% — пришлась на жилой сектор. Самым крупным из них стал пожар в посёлке Буланаш, где горела частная баня. Огонь охватил в общей сложности 120 квадратных метров горела частная баня и потребовал усиленных сил спасателей. К месту возгорания направили 15 огнеборцев, у которых на тушение огня ушло 83 минуты. О причине пожара пока не сообщается.

Остальные пожары в первый весенний день были сравнительно небольшими. А вот на следующий день пожарная обстановка в Свердловской области резко ухудшилась. За сутки пожарные разных районов получали вызовы на 17 пожаров, один из которых привёл к трагедии.
В селе Обуховское, где на площади 156 квадратных метров горел частный жилой дом, расположенный на улице Набережная. На вызов выехали 11 пожарных, которым понадобилось 108 минут, чтобы побороть вышедшую из-под контроля огненную стихию. Увы, на пепелище был найден труп хозяйки дома.

Несколько воскресных пожаров тоже могли окончиться трагедией, если бы не вовремя подоспевшие огнеборцы. Так, в Нижнем Тагиле пожарные, которых вызвали на проспект Ленинградский, успели спасти двух детей. Их вынесли из квартиры на предпоследнем этаже девятиэтажного дома. К счастью, само возгорание оказалось не слишком сложным и было ликвидировано спецами всего за 8 минут.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:50 В Свердловском областном суде вынесли приговор об убийстве в букмекерской конторе в Сысерти
16:06 Спустя восемь лет Россельхознадзор решился изъять неухоженный земельный участок сельхозназначения в Слободо-Туринском районе
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12:44 СМИ сообщают о смерти таксиста из Екатеринбурга после драки на дороге
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11:23 В Первоуральске пьяный водитель отправил пешехода в больницу
10:44 Школьница из Екатеринбурга «подарила» мошенникам 500 тысяч с маминого счёта
10:22 Небольшой снег обещают синоптики в Свердловской области
10:00 В свердловском селе Килачёвское участковый поколотил местного жителя
09:12 В Екатеринбурге от пневмонии скончался общественник Константин Мочалов
19:02 Из-за ремонта на трассе Екатеринбург – Тюмень ограничено движение
18:28 В Свердловской области за сутки произошло 38 ДТП, пострадали двое детей
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