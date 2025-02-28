В Первоуральске пьяный водитель отправил пешехода в больницу





рассказали в ГИБДД. «Проверка показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Тест на алкоголь зафиксировал концентрацию 0,96 мг/л, что значительно превышает допустимые нормы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Первоуральске на улице Береговой 59-летняя женщина, хотела перейти через дорогу по пешеходному, но попала в больницу. Всё из-за водителя Mitsubishi, не захотевшего пропустить пешехода.Это произошло накануне, в 19.30.Как сообщили в областном управлении ГИБДД, за рулём иномарки был житель Артинского района, 1984 года рождения, со стажем 23 года.О том, какие травмы получила женщина, не уточняется.