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В Первоуральске пьяный водитель отправил пешехода в больницу
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Первоуральске на улице Береговой 59-летняя женщина, хотела перейти через дорогу по пешеходному, но попала в больницу. Всё из-за водителя Mitsubishi, не захотевшего пропустить пешехода.
Это произошло накануне, в 19.30.
Как сообщили в областном управлении ГИБДД, за рулём иномарки был житель Артинского района, 1984 года рождения, со стажем 23 года.
О том, какие травмы получила женщина, не уточняется.
Это произошло накануне, в 19.30.
Как сообщили в областном управлении ГИБДД, за рулём иномарки был житель Артинского района, 1984 года рождения, со стажем 23 года.
«Проверка показала, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Тест на алкоголь зафиксировал концентрацию 0,96 мг/л, что значительно превышает допустимые нормы»,
– рассказали в ГИБДД.
О том, какие травмы получила женщина, не уточняется.
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