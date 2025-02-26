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В свердловском селе Килачёвское участковый поколотил местного жителя
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В свердловском селе Килачёвское в Ирбитском районе участковый, предположительно, находясь не в самом трезвом состоянии, прибыл на вызов и поколотил гражданского.
Видео, на котором участковый «добивается порядка», опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Ирбит».
Как сообщил Е1.ru начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых, в произошедшем уже разбираются. По предварительным данным, в тот вечер незадолго до произошедшего супруга гражданского, которого потом поколотил участковый, обратилась к соседу за помощью. Она рассказала, что её муж перепил и ведёт себя неадекватно, из-за чего ей было страшно возвращаться домой. Тот, судя по всему, вызвал полицию, а через некоторое время прибыл тот самый участковый с видео.
На видео слышно, что гражданский отказывается ехать в сопровождении полицейского, после чего видно, как правоохранитель начинает бить мужчину по голове и валит его на кровать. «Дебошир» пытается закрыться руками и выкрикивает, что пожалуется в прокуратуру и что от участкового пахнет перегаром.
В СК сообщили, что по факту произошедшего уже организована проекта.
Известно, что это произошло ещё в ночь на 27 февраля.
Видео, на котором участковый «добивается порядка», опубликовали в телеграм-канале «Инцидент Ирбит».
Как сообщил Е1.ru начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых, в произошедшем уже разбираются. По предварительным данным, в тот вечер незадолго до произошедшего супруга гражданского, которого потом поколотил участковый, обратилась к соседу за помощью. Она рассказала, что её муж перепил и ведёт себя неадекватно, из-за чего ей было страшно возвращаться домой. Тот, судя по всему, вызвал полицию, а через некоторое время прибыл тот самый участковый с видео.
На видео слышно, что гражданский отказывается ехать в сопровождении полицейского, после чего видно, как правоохранитель начинает бить мужчину по голове и валит его на кровать. «Дебошир» пытается закрыться руками и выкрикивает, что пожалуется в прокуратуру и что от участкового пахнет перегаром.
В СК сообщили, что по факту произошедшего уже организована проекта.
«В Ирбите следствием СК России проводится проверка по факту возможного превышения должностных полномочий»,
– говорится в сообщении СК.
Известно, что это произошло ещё в ночь на 27 февраля.
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