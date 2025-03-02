В Свердловской области железнодорожник погиб под поездом

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Следователи выясняют обстоятельства гибели составителя поездов в посёлке Шувакиш. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ организовало доследственную проверку по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).По предварительной информации, инцидент произошёл 2 марта около 02:10 на территории одного из предприятий. Во время маневровых работ поезд смертельно травмировал 49-летнего составителя поездов.Следователи уже начали проверочные мероприятия, в рамках которых устанавливаются все обстоятельства происшествия.