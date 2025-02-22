В одном из сёл Свердловской области при пожаре в частном доме погиб человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В селе Обуховском загорелся жилой дом с хозяйственными постройками и автомобилями. Огонь охватил 156 квадратных метров, погиб один человек.Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, возгорание произошло на улице Набережной. На месте работали 11 пожарных и три спецмашины. Ликвидировать огонь удалось за 108 минут. Помимо дома и надворных построек, сгорели два автомобиля — «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2109».Всего за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 10 пожаров, 60 % из них произошли в жилом секторе. По данным спасателей, в 10 % случаев причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнём.