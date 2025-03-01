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В Екатеринбурге СК проводит проверку из-за исчезновения 19-летней девушки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет Свердловской области организовал процессуальную проверку после исчезновения 19-летней жительницы Екатеринбурга.
По данным ведомства, девушка пропала вечером 26 февраля, когда вышла из дома в посёлке Шувакиш Железнодорожного района.
Как сообщает СК России по Свердловской области, сейчас следователи совместно с полицией проводят комплекс мероприятий для установления её местонахождения. К поискам также подключились волонтёры.
По данным ведомства, девушка пропала вечером 26 февраля, когда вышла из дома в посёлке Шувакиш Железнодорожного района.
Как сообщает СК России по Свердловской области, сейчас следователи совместно с полицией проводят комплекс мероприятий для установления её местонахождения. К поискам также подключились волонтёры.
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