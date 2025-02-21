Девять пожаров было ликвидировано в Свердловской области в четверг

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Согласно ежедневной сводке МЧС России, в Свердловской области за прошедшие сутки было ликвидировано 9 пожаров. При этом обошлось без пострадавших.Примерно половина пожаров четверга пришлась на жилой сектор. Особо масштабных пожаров не было, но как минимум один из девяти доставил хлопот и пожарным, и жильцам двухэтажки в Нижнем Тагиле. При неосторожном обращении с огнём на лестничной площадке этого здания загорелся мусор. Огонь «разгулялся» в итоге на 15 квадратных метрах, перекрыв путь к спасению для жителей. Подоспевшие на вызов шестеро пожарных первым делом эвакуировали отрезанных огнём жильцов, прибегнув для этого к спасательным средствам. Так ими были спасены от пламени и дыма 4 человека.Несколько пожаров случилось вчера в Екатеринбурге. Так, на улице Краснофлотцев загорелся мусор в подземном неэксплуатируемом строении. Учитывая обстоятельства, к месту происшествия выслали аж дюжину специалистов пожаротушения. По прибытии выяснилось, что огонь распространился всего на пять квадратных метров и был потушен за пять минут. А жильцы пятиэтажки на улице Академика Бардина и вовсе дожидаться приезда профессионалов не стали и ликвидировали возгорание в квартире на первом этаже самостоятельно. Благо, огонь не успел распространиться более, чем на 4 квадратных метра.