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В 80 тысяч рублей оценил екатеринбургский суд страдания покусанной собакой на цепи девочки
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге хозяевам собаки, которая 16 июля 2024 года вцепилась в голову шестилетней девочке, придётся заплатить 80 тысяч рублей моральной компенсации. В такую сумму оценил её страдания Верх-Исетский районный суд.
Как рассказали в прокуратуре области, в тот день девочка шла в гости через посёлок Медный, когда возле одного из домов она увидела собаку на цепи. Вероятно, в силу возраста, не понимая для чего нужна цепь, малышка подошла к собаке, чтобы погладить её, но животное схватилось ребёнка за руку, а потом вцепилось в голову.
Девочке наложили 8 швов и назначили лекарственные препараты. Кроме этого, с тех пор ребёнок посещает сеансы у психолога.
На основании обращения матери девочки прокурор Верх-Исетского района составил иск о взыскании с владельцев собаки моральной компенсации в пользу ребёнка в размере 80 тысяч рублей. Суд с суммой согласился и эти требования удовлетворил.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Как рассказали в прокуратуре области, в тот день девочка шла в гости через посёлок Медный, когда возле одного из домов она увидела собаку на цепи. Вероятно, в силу возраста, не понимая для чего нужна цепь, малышка подошла к собаке, чтобы погладить её, но животное схватилось ребёнка за руку, а потом вцепилось в голову.
«При обращении за медицинской помощью ребёнку поставлен диагноз – открытая рана головы. Указанная травма была квалифицирована экспертами как повлекшая причинение легкого вреда здоровью»,
– сообщили в ведомстве.
Девочке наложили 8 швов и назначили лекарственные препараты. Кроме этого, с тех пор ребёнок посещает сеансы у психолога.
На основании обращения матери девочки прокурор Верх-Исетского района составил иск о взыскании с владельцев собаки моральной компенсации в пользу ребёнка в размере 80 тысяч рублей. Суд с суммой согласился и эти требования удовлетворил.
Решение суда пока не вступило в законную силу.
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