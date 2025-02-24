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В связи с нападением ротвейлера на женщину с ребёнком в Екатеринбурге возбудили уголовное дело

10.04 Четверг, 27 февраля 2025
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
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Вчера, 26 февраля, днём в Екатеринбурге на улице Медногорской на гулявшего с мамой мальчика бросился ротвейлер, который сбежал от своей хозяйки. Чтобы защитить своего сына, матери пришлось закрыть его собой.

Об этом накануне сообщил телеграм-канал «Безумный ЕКБ», опубликовавший видео, на котором женщина прячет ребёнка под собой. По данным ресурса, в результате матери потребовалась медицинская помощь. Пострадал ли мальчик, неизвестно.

По факту произошедшего прокуратурой была организована проверка. В пресс-службе ведомства заявили о намерении принять меры, направленные на восстановление нарушенных прав, в том числе на взыскание компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего.

Кроме этого, Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

«Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей, будет проведена судебно-медицинская экспертиза»,

сообщили в СК.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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17:37 Встречу с поэтом Германом Лукомниковым в Ельцин-центре отменили после доноса от «Русской общины»
17:18 Искусственный интеллект будет помогать с выбором автомобиля
17:15 В бывшем монастыре схиигумена Сергия появились мобильная связь и интернет
17:12 Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о «выделенках» для общественного транспорта
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15:06 СМИ сообщают о нехватке средств на бензин у екатеринбургских перевозчиков
14:28 Полиция предупреждает о всплеске фальшивомонетничества в Свердловской области
13:14 Напавший с топором на полицейский автомобиль житель Туринского района ответит перед судом
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12:19 Основателя группы «Смысловые галлюцинации» оставили в СИЗО
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