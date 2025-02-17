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ДТП с пострадавшими устроил нетрезвый неопытный водитель в свердловском селе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 25 февраля, около 15.00 в селе Казаковское в Талицком районе неопытный водитель Daewoo Nexia после распития пива с несовершеннолетним другом в машине поехал кататься по улицам села и попал в ДТП.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, 19-летний водитель Daewoo Nexia выбрал небезопасную скорость и, потеряв контроль над машиной, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta под управлением 52-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадал сам водитель и его 17-летний пассажир. Обоих на скорой увезли в приёмный покой Талицкой ЦРБ.
Сообщается, что водительский стаж у молодого человека всего 1 год, но за этот год его 15 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Более того за рулём он находился, будучи пьяным. Освидетельствование показало 0,845 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Также информацию о случившемся передали в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении родителей несовершеннолетнего спутника молодого водителя.
Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, 19-летний водитель Daewoo Nexia выбрал небезопасную скорость и, потеряв контроль над машиной, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Granta под управлением 52-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадал сам водитель и его 17-летний пассажир. Обоих на скорой увезли в приёмный покой Талицкой ЦРБ.
Сообщается, что водительский стаж у молодого человека всего 1 год, но за этот год его 15 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Более того за рулём он находился, будучи пьяным. Освидетельствование показало 0,845 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
«Водитель иномарки привлечен к административной ответственности по 7 статьям КоАП РФ, а именно 12.8 ч.1, 12.6, 12.1 ч.1, 12.37 ч.3, 12.15 ч.1, 12.5 ч.1, 12.3 ч.2, кроме того, в отношении него вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ»,
– сообщили в ГАИ.
Также информацию о случившемся передали в подразделение по делам несовершеннолетних для принятия мер в отношении родителей несовершеннолетнего спутника молодого водителя.
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