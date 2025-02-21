В свердловских населённых пунктах продолжают свирепствовать пожары

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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«Пылкий» понедельник выдался вчера на территории Свердловской области. Согласно сводке МЧС России, за сутки пожарным пришлось бороться с 16 пожарами, половина из которых произошла в жилом секторе.Хоть в понедельник обошлось без смертельных случаев на пожарах, пострадавшие имеются. Один человек пострадал в результате возгорания четырёхэтажки в Краснотурьинске. Он находился на втором этаже загоревшегося дома. Ещё пятерых жильцов пожарным пришлось эвакуировать из здания, а спасение двоих оказалось невозможным без специально предназначенных для этого устройств. С самим же огнём специалисты МЧС справились всего за 12 минут — он не успел особо сильно разгуляться, охватив всего 20 квадратных метров жилплощади.Ещё один человек пострадал в пожаре, вспыхнувшем в Кушве, в районе улицы Красноармейская. Там загорелась квартира на верхнем этаже пятиэтажки. Площадь пожара составила «смехотворные» два «квадрата», но как показывает практика, даже маленькое возгорание способно наделать немало бед. Вот и в этот раз человеку пришлось обращаться за медицинской помощи. С огнём же подоспевшие пожарные справились всего за три минуты.Самым же масштабным пожаром минувшего понедельника стал тот, что вспыхнул в деревне Измодёново. Там загорелись жилой дом и надворные постройки на улице Кирова. В пик катастрофы огнём была охвачена площадь в 140 квадратных метров. На вызов приехали десять человек, которым пришлось потрудиться больше часа, чтобы справиться с разбушевавшимся «красным петухом». Как чуть позже выяснили пожарные дознаватели, причиной пожара в данном случае стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.