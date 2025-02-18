В ЗАТО Лесной при обслуживании тепловых сетей пострадали два слесаря





– сказали Вечерним ведомостям в прокуратуре. «Работники организации доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В ЗАТО Лесной пострадали два сотрудника местного филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс». По данным прокуратуры Свердловской области, пострадали два слесаря, обслуживавшие тепловые сети.По информации ведомства, вчера, 24 сентября 2025 года, слесарь, 1971 года рождения, спустился в тепловую камеру с горячей водой, где поскользнулся на трубопроводе и упал. Второй слесарь, 1988 года рождения, услышав его крик, также спустился в тепловую камеру, чтобы помочь подняться коллеге. Сообщается, что у обоих работников ожоги.В связи со случившимся в ведомстве намерены выяснить, как организация соблюдает трудовое законодательства и кто отвечал за технику безопасности.