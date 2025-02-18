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В ЗАТО Лесной при обслуживании тепловых сетей пострадали два слесаря

15.35 Вторник, 25 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В ЗАТО Лесной пострадали два сотрудника местного филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс». По данным прокуратуры Свердловской области, пострадали два слесаря, обслуживавшие тепловые сети.

По информации ведомства, вчера, 24 сентября 2025 года, слесарь, 1971 года рождения, спустился в тепловую камеру с горячей водой, где поскользнулся на трубопроводе и упал. Второй слесарь, 1988 года рождения, услышав его крик, также спустился в тепловую камеру, чтобы помочь подняться коллеге. Сообщается, что у обоих работников ожоги.

«Работники организации доставлены в учреждение здравоохранения для оказания медицинской помощи. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего»,

– сказали Вечерним ведомостям в прокуратуре.


В связи со случившимся в ведомстве намерены выяснить, как организация соблюдает трудовое законодательства и кто отвечал за технику безопасности.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:12 Опухоль весом более 15 килограмм удалили у пациентки больницы №7 в Екатеринбурге
14:35 В екатеринбургской ГИБДД пообещали найти «подростка на гелике»
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12:12 Гвоздики с жуками из Киргизии уничтожили в Екатеринбурге
11:42 Объём экспортированных с Урала в Китай пряников в 2024 году превысил тысячу тонн
11:12 На екатеринбургский аэропорт Кольцово наложил санкции Евросоюз
10:40 В Полевском пропала 17-летняя девушка
10:28 У екатеринбургской ГАИ новый командир полка ДПС
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09:38 В Свердловской области за неделю выявили 39 тысяч новых случаев ОРВИ
09:08 Глава СК поручил провести проверку в связи с попавшими под колёса на тюбинге девочками в Екатеринбурге
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21:15 В Екатеринбурге банда угонщиков начинает переезжать в «места не столь отдалённые»
20:37 Воронежскую постановку о судьбе поэта-диссидента покажут в Ельцин-центре
19:54 Студентам УрГУПС улучшили условия общего проживания после прокурорского вмешательства
19:29 Самая холодная неделя зимы повлияла на количество свердловских «пожаров выходного дня»
18:57 У екатеринбургского кота «из форточки» состояние ухудшилось
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17:42 На покалечившую малолетнего сына екатеринбурженку возбудили уголовное дело
17:20 Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за драк детей иностранцев в Свердловской области
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