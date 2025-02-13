В понедельник свердловские пожарные выезжали на ликвидацию 16 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На Урал дошли, наконец, по-настоящему зимние холода и, как это часто бывает, похолодание моментально отразилось на количестве пожаров. Отразилось в худшую сторону — уральцы принялись отапливать дома, нарушая при этом правила эксплуатации печей и отопительных электроприборов.Согласно сводке МЧС России, в минувший понедельник в населённых пунктах Свердловской области произошло 16 пожаров. Половина из них — в жилом секторе. Для одного человека возгорание стало роковым. При этом, виноват сам погибший — как выяснили пожарные дознаватели, он «неосторожно покурил», из-за чего загорелся частный дом на улице Илимской, где он находился. Огонь охватил 20 квадратных метров, выбраться из него человек не смог — погиб до прибытия пожарных. Это тем более обидно, ведь огнеборцам не составило особого труда огонь «приструнить» — на это у 11 специалистов ушло всего 13 минут.За те же 13 минут справились с огнём пожарные и в другом екатеринбургском пожаре понедельника. Он произошёл на улице Расточной в комнате на первом этаже двухэтажного «барака». В данном случае площадь пожара составила всего 6 квадратных метров.По данным МЧС, более трети вчерашних пожаров в Свердловской области вспыхнули из-за короткого замыкания электропроводки.