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В екатеринбургском посёлке Полеводство сгорело восемь грузовиков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на улице Животноводов, в посёлке Полеводство, сгорело восемь грузовиков. В полиции сообщают, что все сгоревшие машины принадлежали одной компании, занимающейся грузоперевозками.
По данным Е1, как машины загорались одна за другой, увидел охранник с соседней базы. Он и вызвал пожарных. К тому моменту, когда огнеборцы прибыли на место происшествия, горело уже восемь машин и под угрозой был девятый грузовик – его, к сожалению, тоже зацепило, но не так серьёзно, как остальные.
Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. Тушили его 14 специалистов МЧС и три единицы техники, передаёт издание.
По предварительным данным, в этой истории речь может идти о поджоге. Точную причину пожара должны будут установить дознаватели.
«Все они находились вне охраняемой парковки. В результате пожара было повреждено восемь единиц транспорта, в основном кабины»,
– сообщили в полиции.
По данным Е1, как машины загорались одна за другой, увидел охранник с соседней базы. Он и вызвал пожарных. К тому моменту, когда огнеборцы прибыли на место происшествия, горело уже восемь машин и под угрозой был девятый грузовик – его, к сожалению, тоже зацепило, но не так серьёзно, как остальные.
Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров. Тушили его 14 специалистов МЧС и три единицы техники, передаёт издание.
По предварительным данным, в этой истории речь может идти о поджоге. Точную причину пожара должны будут установить дознаватели.
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