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Мрачный «урожай» собрали свердловские пожары за два выходных — четверо погибших

18.34 Понедельник, 17 февраля 2025
Фото: МЧС по Свердловской области
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Очень сильно пылало на территории Свердловской области в минувший уикенд. Согласно сводкам МЧС России, за два выходных дня произошло 32 пожара. Четыре человека погибло.

Наибольшее количество пожаров, количеством 17, произошло в субботу, 15 февраля. Самый трагический из них случился в посёлке Половинный муниципального округа Верхний Тагил, где погибло два человека. Погибших обнаружили пожарные, когда тушили загоревшуюся кровлю частного двухквартирного жилого дома. По предварительной версии, причиной пожара был аварийный режим работы электрооборудования.

В тот же день в пожаре погиб житель деревни Гусева. Его тело так же было обнаружено огнеборцами в ходе тушения частного жилого дома. Пожар был довольно крупный — огонь охватил площадь в 60 квадратных метров. На борьбу с ним направили 13 человек, которые с открытым горением справились менее, чем за двадцать минут. Но хозяину дома они уже ничем не могли помочь.

Ещё одну жизнь унёс воскресный пожар в посёлке Сарга Шалинского муниципального округа. Огонь охватил 45 квадратных метров частного жилого дома на улице Пушкина. Один человек в результате погиб, а ещё один пострадал от огня, но выжил.

Самым же масштабным пожаром минувших выходных стал субботний, в Верхней Туре, на улице Космонавтов. Помимо частного дома там загорелись и надворные постройки. Площадь пожара составила 124 квадратных метра и на его тушение у 14 пожарных ушёл целый час. Зато обошлось без жертв и пострадавших.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:43 Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собачьей стаи на екатеринбурженку
17:09 Бывшему инженеру екатеринбургского «Гортранса» Фурсику продлили срок домашнего ареста
16:40 Подозреваемого в похищении 15-летней немой девочки в Екатеринбурге отправили под стражу
16:01 К 18 годам строгого режима приговорили первоуральца за жестокое убийство двухлетней падчерицы
15:43 Екатеринбуржцам расскажут о донорстве костного мозга в ТЦ «Мега»
14:54 Глава СК взял под контроль проверку в связи с нападением собачьей стаи на екатеринбурженку
13:44 Ехавшим трое суток при жаре до +40°C пассажирам поезда «Имеретинский курорт – Екатеринбург» вернули деньги
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12:58 Забор на берегу Городского пруда в Екатеринбурге установили для благоустройства набережной
11:53 Евгений Куйвашев прокомментировал слухи о своей отставке
11:32 У забившего до смерти полуторамесячного малыша екатеринбуржца выявили психическое расстройство
11:11 Авария со смертельным исходом произошла в Ирбитском районе
10:25 Прокуратура начала проверку в связи с нападением собачьей стаи на женщину в Екатеринбурге
10:10 В Нижнем Тагиле лишённый водительских прав сел за руль и устроил в ДТП
09:35 О морозах до -26°C предупреждают в Свердловской области
19:32 На берегу Городского пруда в Екатеринбурге начали возводить строительный забор
18:39 Авито составил рейтинг самых перспективных для трудоустройства регионов
18:35 В Екатеринбурге на молодую маму напала стая бездомных собак
17:48 Находящемуся в СИЗО екатеринбургскому пиарщику Ширшикову удалят глаз
16:20 В Свердловской области возможны сбои в работе ТВ и радио до середины марта
15:28 Женщина впала в кому после встречи с легковушкой на Эльмаше
15:07 В Екатеринбурге до лета закроют движение по мосту на Куйбышева
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