Мрачный «урожай» собрали свердловские пожары за два выходных — четверо погибших

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Очень сильно пылало на территории Свердловской области в минувший уикенд. Согласно сводкам МЧС России, за два выходных дня произошло 32 пожара. Четыре человека погибло.Наибольшее количество пожаров, количеством 17, произошло в субботу, 15 февраля. Самый трагический из них случился в посёлке Половинный муниципального округа Верхний Тагил, где погибло два человека. Погибших обнаружили пожарные, когда тушили загоревшуюся кровлю частного двухквартирного жилого дома. По предварительной версии, причиной пожара был аварийный режим работы электрооборудования.В тот же день в пожаре погиб житель деревни Гусева. Его тело так же было обнаружено огнеборцами в ходе тушения частного жилого дома. Пожар был довольно крупный — огонь охватил площадь в 60 квадратных метров. На борьбу с ним направили 13 человек, которые с открытым горением справились менее, чем за двадцать минут. Но хозяину дома они уже ничем не могли помочь.Ещё одну жизнь унёс воскресный пожар в посёлке Сарга Шалинского муниципального округа. Огонь охватил 45 квадратных метров частного жилого дома на улице Пушкина. Один человек в результате погиб, а ещё один пострадал от огня, но выжил.Самым же масштабным пожаром минувших выходных стал субботний, в Верхней Туре, на улице Космонавтов. Помимо частного дома там загорелись и надворные постройки. Площадь пожара составила 124 квадратных метра и на его тушение у 14 пожарных ушёл целый час. Зато обошлось без жертв и пострадавших.