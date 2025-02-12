В Нижнем Тагиле лишённый водительских прав сел за руль и устроил в ДТП





– пояснили в ГАИ. «Медики взяли у водителя кровь для анализа, так как его освидетельствование на алкоголь и наркотики невозможно было провести сразу из-за госпитализации. По факту ДТП проводится проверка»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 16 февраля, около 17.30 в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов столкнулись две «Лады»: Lada Priora и Lada Granta. В результате ДТП пострадал водитель «Приоры».Как рассказали в свердловском управлении ГИБДД, 39-летний водитель «Приоры» не справился с управлением и столкнулся с «Грантой», ехавшей ему навстречу. С места аварии его увезли с тяжёлыми травмами головы. Водителю «Гранты» повезло избежать серьёзных повреждений.Сообщается, что водитель «Приоры» ранее был лишён водительских прав за управление в нетрезвом виде. В каком состоянии он сел за руль в этот раз установят в больнице.Также установлено, что водитель «Приоры» ездил на незарегистрированном автомобиле, не имел полиса ОСАГО и ездил не пристегнувшись.