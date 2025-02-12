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В Нижнем Тагиле лишённый водительских прав сел за руль и устроил в ДТП

10.10 Понедельник, 17 февраля 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Вчера, 16 февраля, около 17.30 в Нижнем Тагиле на улице Космонавтов столкнулись две «Лады»: Lada Priora и Lada Granta. В результате ДТП пострадал водитель «Приоры».

Как рассказали в свердловском управлении ГИБДД, 39-летний водитель «Приоры» не справился с управлением и столкнулся с «Грантой», ехавшей ему навстречу. С места аварии его увезли с тяжёлыми травмами головы. Водителю «Гранты» повезло избежать серьёзных повреждений.

Сообщается, что водитель «Приоры» ранее был лишён водительских прав за управление в нетрезвом виде. В каком состоянии он сел за руль в этот раз установят в больнице.

«Медики взяли у водителя кровь для анализа, так как его освидетельствование на алкоголь и наркотики невозможно было провести сразу из-за госпитализации. По факту ДТП проводится проверка»,

– пояснили в ГАИ.


Также установлено, что водитель «Приоры» ездил на незарегистрированном автомобиле, не имел полиса ОСАГО и ездил не пристегнувшись.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:25 Прокуратура начала проверку в связи с нападением собачьей стаи на женщину в Екатеринбурге
10:10 В Нижнем Тагиле лишённый водительских прав сел за руль и устроил в ДТП
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17:48 Находящемуся в СИЗО екатеринбургскому пиарщику Ширшикову удалят глаз
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13:45 Глава СК поручил проверить сырой дом в Нижнем Тагиле
11:58 Жизни трёх человек унесли пожары в Свердловской области за минувшие сутки
10:12 В Красноуральске легковушка не пропустила тепловоз
17:10 Прокуратура организовала проверку после коммунальной аварии, оставившей без воды 11 домов в Верхней Салде
16:55 В Екатеринбурге суд отправил под арест врача, обвиняемого в сексуализированном насилии над ребёнком
15:07 ЖКХ из Артемовского городского округа выплатит более 43 миллионов рублей за незаконную добычу воды
14:12 Суд отправил под арест генерального директора екатеринбургского «Гортранса»
13:54 Рейс Екатеринбург — Пхукет задержан на сутки
13:44 Суд продлил срок содержания в СИЗО главе Артемовского городского округа
13:23 В Екатеринбурге расследуют исчезновение 15-летней девочки
12:22 В Каменске-Уральском из-за пожара на площади 5 «квадратов» пострадала женщина
11:39 В Екатеринбурге изменится схема движения автобусов из-за «Зимнего забега»
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