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Женщина впала в кому после встречи с легковушкой на Эльмаше
Фото: «Дно Исети» / t.me/dnoiseti
В Екатеринбурге на улице Шефской сбили женщину. О ДТП сообщает телеграм-канал «Дно Исети».
По данным городской ГИБДД, авария произошла по вине женщины. В ГАИ говорят, что она стала переходить через дорогу в неположенном месте, не убедившись в том, что рядом нет приближающихся машин.
«Автомобиль сбил женщину. Возможно, что ДТП со смертельным исходом. Приехала реанимация. Рядом были двое пьяных»,
– ресурс передаёт слова очевидца.
По данным городской ГИБДД, авария произошла по вине женщины. В ГАИ говорят, что она стала переходить через дорогу в неположенном месте, не убедившись в том, что рядом нет приближающихся машин.
«В состоянии комы пешеход доставлена в больницу»,
– сказали в пресс-группе.
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