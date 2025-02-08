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Жизни трёх человек унесли пожары в Свердловской области за минувшие сутки
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера в Свердловской области произошло 17 пожаров, два из которых унесли жизни трёх человек. Почти половина из них произошла в частном секторе, говорят в региональном МЧС.
Так, один из них, что был в деревне Гусева, забрал жизнь хозяина частного жилого дома. Пожарные нашли его тело, когда тушили дом. Причины происшествия неизвестно, но, по мнению спасателей, трагедии можно было бы избежать, если бы в доме был установлен пожарный извещатель.
Другой пожар с трагическим исходом произошёл в посёлке Половинный, где загорелся двухквартирный жилой дом. Огнеборцы также обнаружили тела погибших во время тушения пожары. Дознаватели считают, что причиной возгорания могло стать неисправное электрооборудования. Пожарного извещателя, который мог бы предотвратить трагедию, в доме тоже не было.
Так, один из них, что был в деревне Гусева, забрал жизнь хозяина частного жилого дома. Пожарные нашли его тело, когда тушили дом. Причины происшествия неизвестно, но, по мнению спасателей, трагедии можно было бы избежать, если бы в доме был установлен пожарный извещатель.
Другой пожар с трагическим исходом произошёл в посёлке Половинный, где загорелся двухквартирный жилой дом. Огнеборцы также обнаружили тела погибших во время тушения пожары. Дознаватели считают, что причиной возгорания могло стать неисправное электрооборудования. Пожарного извещателя, который мог бы предотвратить трагедию, в доме тоже не было.
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