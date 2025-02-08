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Жизни трёх человек унесли пожары в Свердловской области за минувшие сутки

11.58 Воскресенье, 16 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Вчера в Свердловской области произошло 17 пожаров, два из которых унесли жизни трёх человек. Почти половина из них произошла в частном секторе, говорят в региональном МЧС.

Так, один из них, что был в деревне Гусева, забрал жизнь хозяина частного жилого дома. Пожарные нашли его тело, когда тушили дом. Причины происшествия неизвестно, но, по мнению спасателей, трагедии можно было бы избежать, если бы в доме был установлен пожарный извещатель.

Другой пожар с трагическим исходом произошёл в посёлке Половинный, где загорелся двухквартирный жилой дом. Огнеборцы также обнаружили тела погибших во время тушения пожары. Дознаватели считают, что причиной возгорания могло стать неисправное электрооборудования. Пожарного извещателя, который мог бы предотвратить трагедию, в доме тоже не было.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:58 Жизни трёх человек унесли пожары в Свердловской области за минувшие сутки
10:12 В Красноуральске легковушка не пропустила тепловоз
17:10 Прокуратура организовала проверку после коммунальной аварии, оставившей без воды 11 домов в Верхней Салде
16:55 В Екатеринбурге суд отправил под арест врача, обвиняемого в сексуализированном насилии над ребёнком
15:07 ЖКХ из Артемовского городского округа выплатит более 43 миллионов рублей за незаконную добычу воды
14:12 Суд отправил под арест генерального директора екатеринбургского «Гортранса»
13:54 Рейс Екатеринбург — Пхукет задержан на сутки
13:44 Суд продлил срок содержания в СИЗО главе Артемовского городского округа
13:23 В Екатеринбурге расследуют исчезновение 15-летней девочки
12:22 В Каменске-Уральском из-за пожара на площади 5 «квадратов» пострадала женщина
11:39 В Екатеринбурге изменится схема движения автобусов из-за «Зимнего забега»
11:09 В Екатеринбурге закрывается сервис отслеживания трамваев и троллейбусов, который работал 14 лет
21:14 В Екатеринбурге в эти выходные будет «Не темно»
20:36 Столкнувшаяся с инкассаторской машиной екатеринбурженка получит компенсацию
20:13 Кинореквизит из популярных сериалов выставили на продажу на Авито
19:41 На следующей неделе в Белинке поучат говорить красиво
19:26 В Полевском завершено расследование дела о взятках в ГИБДД
19:15 Один из восьми свердловских пожаров четверга был смертельным
17:59 Синоптики предупреждают о похолодании до -25°C в Свердловской области
17:37 На железнодорожном вокзале Екатеринбурга протестировали робота-поводыря
17:03 В Нижнем Тагиле девочка бежала за автобусом из-за застрявшей в двери руки
16:41 Мэр Екатеринбурга встретится с защитниками Берёзовой рощи в среду
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