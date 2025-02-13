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СМИ сообщают о неожиданной смерти 13-летней екатеринбурженки
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают, что вчера вечером на Синих Камнях в Екатеринбурге неожиданно умерла 13-летняя девочка.
Как пишет «КП-Екатеринбург», девочка пожаловалась родителям на боли в животе, те вызвали скорую, но к тому моменту, когда прибыли врачи она уже не дышала. Сообщается, что бригада медиков ехала 32 минуты.
Что стало причиной смерти, пока не ясно. По одной из версий, она чем-то отравилась. Сообщается, что в последние дни в школу она не ходила, так как была на больничном с простудой.
Как пишет «КП-Екатеринбург», девочка пожаловалась родителям на боли в животе, те вызвали скорую, но к тому моменту, когда прибыли врачи она уже не дышала. Сообщается, что бригада медиков ехала 32 минуты.
Что стало причиной смерти, пока не ясно. По одной из версий, она чем-то отравилась. Сообщается, что в последние дни в школу она не ходила, так как была на больничном с простудой.
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