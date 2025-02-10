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На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись три грузовика
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне на 249-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, в Нижнесергинском районе, произошло ДТП с участием трёх грузовиков.
По данным областного УГИБДД, Shacman, ехавший в сторону Перми, не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с Isuzu, после чего въехал в стоящий экскаватор и опрокинулся. Сообщается, что обошлось без пострадавших.
Сообщается, что обошлось без пострадавших. Однако всю ночь специалисты работали над ликвидацией последствий аварии. В это время движение было организовано в сторону Перми по одной полосе, а в сторону Екатеринбурга – по обочине. К моменту публикации движение осуществляется по одной полосе в обе стороны.
По данным областного УГИБДД, Shacman, ехавший в сторону Перми, не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с Isuzu, после чего въехал в стоящий экскаватор и опрокинулся. Сообщается, что обошлось без пострадавших.
Сообщается, что обошлось без пострадавших. Однако всю ночь специалисты работали над ликвидацией последствий аварии. В это время движение было организовано в сторону Перми по одной полосе, а в сторону Екатеринбурга – по обочине. К моменту публикации движение осуществляется по одной полосе в обе стороны.
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