На трассе Пермь – Екатеринбург столкнулись три грузовика

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Накануне на 249-м километре трассы Пермь – Екатеринбург, в Нижнесергинском районе, произошло ДТП с участием трёх грузовиков.По данным областного УГИБДД, Shacman, ехавший в сторону Перми, не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с Isuzu, после чего въехал в стоящий экскаватор и опрокинулся. Сообщается, что обошлось без пострадавших.Сообщается, что обошлось без пострадавших. Однако всю ночь специалисты работали над ликвидацией последствий аварии. В это время движение было организовано в сторону Перми по одной полосе, а в сторону Екатеринбурга – по обочине. К моменту публикации движение осуществляется по одной полосе в обе стороны.