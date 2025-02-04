В Краснотурьинске пенсионерка получила тяжёлые травмы при «встрече» с автобусом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Краснотурьинске сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадала 65-летняя женщина. Инцидент произошёл сегодня утром на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Рюмина.По предварительным данным, 59-летний водитель автобуса, двигаясь со стороны Железнодорожного вокзала, не успел вовремя затормозить и совершил наезд на пожилую женщину, переходившую дорогу. В результате происшествия пострадавшая получила тяжёлые травмы, ей оказывается медицинская помощь.По информации Госавтоинспекции Свердловской области, водитель имеет 21-летний стаж управления транспортными средствами категории «D», а в момент ДТП автобус следовал без пассажиров. Водитель прошел предрейсовый медицинский осмотр, а тест на алкоголь показал отрицательный результат. Однако ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.По факту происшествия проводится проверка. В отношении водителя возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ, а также вынесено определение по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества пешеходу.