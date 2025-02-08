В Екатеринбурге завершили расследование дела похитителей 10 корейских иномарок

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге завершили расследование дела двух местных жителей, обвиняемых в серии краж иномарок. С 2022 по 2024 годы они похитили и разобрали 10 автомобилей корейской марки на сумму более 13,5 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.В ходе расследования было установлено, что один из преступников организовал автомастерскую в частном доме на окраине города. С помощью второго участника группы он крал и разбирал угнанные автомобили, которые затем перепродавались на запчасти. Злоумышленники использовали поддельные номера, сим-карты, зарегистрированные на чужих людей, и технические устройства для подавления сигналов GPS-маяков, чтобы избежать раскрытия преступлений.Задержание преступников произошло в апреле 2024 года, когда одного из них поймали на выезде из города за рулем угнанного автомобиля с подложными номерами. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере». Один из фигурантов уже приговорен к лишению свободы, а дело второго участника передано в суд для рассмотрения.