Треть вчерашних пожаров в Свердловской области были вызваны коротким замыканием

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На территории Свердловской области в понедельник, 10 февраля, произошло девять пожаров, больше половины из которых — в жилом секторе. Как отмечают специалисты МЧС России, в 33 процентах случаев к возгоранию приводило короткое замыкание электропроводки.Именно неисправная проводка стала причиной вчерашних пожаров в Тугулыме на улице Строителей и в Екатеринбурге на улице Котовского. В тугулымском инциденте сначала загорелась частная баня, а затем огонь перекинулся на дом, возле которого она была построена. Огонь не успел охватить и 10 квадратных метров, как был потушен подоспевшей пожарной командой количеством семь человек.В Екатеринбурге же на пожар пришлось отправить людей побольше, да и времени на борьбу с пожаров ушло больше. Здесь горело имущество в частном гараже, и огонь успел охватить 45 квадратных метров. С огнём девять пожарных справились из расчёта «по минуте на один квадратный метр».Кроме того, в понедельник в уральской столице вспыхивало на улицах Новосибирской, Вершининской, и Стартовой. Интересно отметить, что в двух последних случаях горели тоже гаражи. На Стартовой — даже сразу два гаража. Там воспламенилась газовоздушной смеси автомобиля и огонь в итоге охватил 56 квадратных метров. Пожар сопровождался «хлопком» газового баллона. Два человека в данном пожаре получили ожоги.