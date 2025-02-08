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В Екатеринбурге прооперировали женщину с «фарфоровым» желчным пузырём
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Центральной городской больнице №7 Екатеринбурга прооперировали 55-летнюю женщину с «фарфоровым» желчным пузырём. При поступлении в стационар пациентка жаловалась на высокую температуру и сильные боли в области печени.
Как рассказали в официальном телеграм-канале свердловского Минздрава, компьютерная томография показала у женщины свищ между толстой кишкой и желчным пузырём, который вызвало запущенное состояние жёлчнокаменной болезни. Тогда было принято решение срочно оперировать женщину.
В итоге во время операции хирурги обнаружили второй свищ между желчным пузырем и двенадцатиперстной кишкой.
Операция заняла почти шесть часов. Послеоперационный период осложнял тромбоэмболий лёгочной артерии, но с этим медики тоже справились. Пациента уже прошла необходимое ей лечение и смогла восстановиться, говорят в управлении.
Как рассказали в официальном телеграм-канале свердловского Минздрава, компьютерная томография показала у женщины свищ между толстой кишкой и желчным пузырём, который вызвало запущенное состояние жёлчнокаменной болезни. Тогда было принято решение срочно оперировать женщину.
В итоге во время операции хирурги обнаружили второй свищ между желчным пузырем и двенадцатиперстной кишкой.
«Длительная жёлчнокаменная болезнь спровоцировала геалинокальциноз, в просторечии называемый "фарфоровым" желчным пузырём, когда стенки органа насыщены солями кальция, что существенно мешает полноценной деятельности органа»,
– пояснили в ведомстве.
Операция заняла почти шесть часов. Послеоперационный период осложнял тромбоэмболий лёгочной артерии, но с этим медики тоже справились. Пациента уже прошла необходимое ей лечение и смогла восстановиться, говорят в управлении.
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