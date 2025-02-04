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В нижнетагильской школе №69 семиклассницу пнул одноклассник
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В спортзале школы №69 в Нижнем Тагиле ученицу седьмого класса пнул одноклассник. Об инциденте сообщает прокуратура Свердловской области.
По данным ведомства, инцидент, о котором идёт речь, произошёл сегодня, 10 февраля, примерно в 10.15.
Также ведомство уже запросило у больницы, куда увезли девочку, данные о её состоянии.
Сведений о том, какие травмы получила школьница, пока нет.
По данным ведомства, инцидент, о котором идёт речь, произошёл сегодня, 10 февраля, примерно в 10.15.
«Будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и требований о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних»,
– говорится в сообщении прокуратуры.
Также ведомство уже запросило у больницы, куда увезли девочку, данные о её состоянии.
Сведений о том, какие травмы получила школьница, пока нет.
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