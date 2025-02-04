В нижнетагильской школе №69 семиклассницу пнул одноклассник





– говорится в сообщении прокуратуры. «Будет дана правовая оценка действиям сотрудников школы на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних и требований о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В спортзале школы №69 в Нижнем Тагиле ученицу седьмого класса пнул одноклассник. Об инциденте сообщает прокуратура Свердловской области.По данным ведомства, инцидент, о котором идёт речь, произошёл сегодня, 10 февраля, примерно в 10.15.Также ведомство уже запросило у больницы, куда увезли девочку, данные о её состоянии.Сведений о том, какие травмы получила школьница, пока нет.