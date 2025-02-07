В Екатеринбурге отец школьника напал на второклассников: Бастрыкин потребовал доклад

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного в отношении жителя Екатеринбурга, который напал на одноклассников своего сына. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.Как сообщает Е1.RU, инцидент произошёл в Академическом районе у школы №181. Второклассник пожаловался отцу на оскорбления со стороны одноклассников — по данным издания, они назвали его «лохом». Мужчина оставил коляску на тротуаре, ударил одного мальчика по лицу, а другого толкнул, из-за чего тот получил травму. Врачи диагностировали у ребёнка компрессионный перелом грудного позвонка. Родители пострадавшего обратились в полицию.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).