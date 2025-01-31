Пожар унес жизнь в одном из посёлков Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Вечером 7 февраля в поселке Азиатская Кушвинского муниципального округа загорелся частный дом. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 20:58.Огонь охватил 72 квадратных метра – горели жилой дом и надворные постройки. В 22:16 возгорание удалось локализовать, а еще через девять минут — полностью ликвидировать открытый огонь. Однако во время тушения пожарные обнаружили погибшего.Всего за минувшие сутки в регионе произошло семь пожаров. В 15% случаев причиной возгораний стали аварийный режим работы электрооборудования и короткое замыкание электропроводки.