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Пожар унес жизнь в одном из посёлков Свердловской области

12.37 Суббота, 8 февраля 2025
Фото: МЧС России по Свердловской области
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Вечером 7 февраля в поселке Азиатская Кушвинского муниципального округа загорелся частный дом. Как сообщили в МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 20:58.

Огонь охватил 72 квадратных метра – горели жилой дом и надворные постройки. В 22:16 возгорание удалось локализовать, а еще через девять минут — полностью ликвидировать открытый огонь. Однако во время тушения пожарные обнаружили погибшего.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло семь пожаров. В 15% случаев причиной возгораний стали аварийный режим работы электрооборудования и короткое замыкание электропроводки.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:25 Пять улиц на ВИЗе остались без горячей воды из-за аварийно-восстановительных работ
15:37 СМИ сообщают об атаке телефонных мошенников на студентов уральских вузов
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14:37 Исследователи УрФУ получили 124 патента в 2024 году
13:40 У резиденции свердловского губернатора проходит пикет против Сысертского полигона
12:36 В Екатеринбурге «завуч» убедила школьницу перевести родительские деньги на «безопасные счета»
12:15 СМИ сообщают о вспыхнувшем на Уралмаше троллейбусе
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