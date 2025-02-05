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Самый крупный из вчерашних свердловских пожаров случился в Верхотурье

18.35 Пятница, 7 февраля 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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МЧС России сообщает, что на шестой день февраля на территории Свердловской области случилось 10 пожаров. Почти все они пришлись на жилой сектор.

Самым крупным из свердловских пожаров четверга стал верхотурский. Он возник в частном доме на улице Дидковского. В какой-то момент огонь перескочил на дворовые постройки, и общая площадь пожара в итоге составила 120 квадратных метров. Тушь возгорание прибыло 14 пожарных. Несмотря на масштаб пожара, с огнём они справились всего за 20 минут.

Крупный пожар возник вчера ещё и в Кушве. Там тоже горел частный жилой дом. Огонь в данном случае охватил 108 квадратных метров. На борьбу с огненной стихией направили вдвое меньше пожарных, чем в Верхотурье, но и всемером они справились со своей задачей за 25 минут.

Несмотря на довольно большой масштаб пожаров, они не причинили вреда здоровью людей. Вчерашний день в этом отношении был вообще спокоен — все пожары обошлись без пострадавших в них, а пожарным даже не пришлось никого эвакуировать из горящих зданий.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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10:16 В Туринском районе в смертельном ДТП разбилась женщина на Ford Focus
09:38 Глава СК поручил возбудить уголовное дело после сообщений в СМИ об изнасиловании таксистов пассажирки в Екатеринбурге
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