Возрастное ограничение 18+
Самый крупный из вчерашних свердловских пожаров случился в Верхотурье
Фото: Вечерние Ведомости
МЧС России сообщает, что на шестой день февраля на территории Свердловской области случилось 10 пожаров. Почти все они пришлись на жилой сектор.
Самым крупным из свердловских пожаров четверга стал верхотурский. Он возник в частном доме на улице Дидковского. В какой-то момент огонь перескочил на дворовые постройки, и общая площадь пожара в итоге составила 120 квадратных метров. Тушь возгорание прибыло 14 пожарных. Несмотря на масштаб пожара, с огнём они справились всего за 20 минут.
Крупный пожар возник вчера ещё и в Кушве. Там тоже горел частный жилой дом. Огонь в данном случае охватил 108 квадратных метров. На борьбу с огненной стихией направили вдвое меньше пожарных, чем в Верхотурье, но и всемером они справились со своей задачей за 25 минут.
Несмотря на довольно большой масштаб пожаров, они не причинили вреда здоровью людей. Вчерашний день в этом отношении был вообще спокоен — все пожары обошлись без пострадавших в них, а пожарным даже не пришлось никого эвакуировать из горящих зданий.
Самым крупным из свердловских пожаров четверга стал верхотурский. Он возник в частном доме на улице Дидковского. В какой-то момент огонь перескочил на дворовые постройки, и общая площадь пожара в итоге составила 120 квадратных метров. Тушь возгорание прибыло 14 пожарных. Несмотря на масштаб пожара, с огнём они справились всего за 20 минут.
Крупный пожар возник вчера ещё и в Кушве. Там тоже горел частный жилой дом. Огонь в данном случае охватил 108 квадратных метров. На борьбу с огненной стихией направили вдвое меньше пожарных, чем в Верхотурье, но и всемером они справились со своей задачей за 25 минут.
Несмотря на довольно большой масштаб пожаров, они не причинили вреда здоровью людей. Вчерашний день в этом отношении был вообще спокоен — все пожары обошлись без пострадавших в них, а пожарным даже не пришлось никого эвакуировать из горящих зданий.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Во вторник в Свердловской области было зафиксировано 7 пожаров
05 февраля 2025
05 февраля 2025