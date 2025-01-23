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В Свердловской области при пожаре на площади 10 квадратных метров погибла женщина

12.25 Суббота, 25 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В селе Сылва Шалинского муниципального округа Свердловской области произошёл пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло в частном жилом доме. Горело домашнее имущество на площади 10 квадратных метров. С пожаром справились семь человек и две единицы техники за 8 минут. При тушении обнаружили тело хозяйки дома. Причины происшествия устанавливаются дознавателями МЧС и правоохранительными органами.

Всего за минувшие сутки в регионе ликвидировали 13 пожаров, 77% из которых произошли в жилом секторе. Один человек пострадал.
10% возгораний случились из-за короткого замыкания электропроводки. Например, в Екатеринбурге на улице Восточной сгорели два торговых павильона сети быстрого питания. Площадь пожара составила 60 квадратных метров, а на его ликвидацию понадобился час.

20% пожаров вызваны неправильным использованием отопительных печей, ещё 10% произошли по причине поджога.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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11:48 В екатеринбургском СИЗО-1 провели инженерные работы после жалоб пиарщика Ярослава Ширшикова
11:25 В Екатеринбурге работу катка на площади 1905 года решили продлить до весны
11:03 В Екатеринбурге полицейские проверяли мигрантов на стройке и в общепите
21:37 Наехавшего на авиатехника пилота «Уральских авиалиний» отдали под суд
20:25 Ещё одного «реабилитанта нацизма» начали судить в Ревде
20:02 Водитель без прав стал виновником смертельного ДТП на трассе в Туринском районе
19:37 Попрощаться с домиками на берегу Исети приглашают екатеринбуржцев в воскресенье
19:15 Два десятка пожаров насчитали в МЧС России по Свердловской области за прошлые сутки
19:02 В Нижнем Тагиле начался суд над «реабилитаншей нацизма»
17:56 О понижении температуры до -24 ночью предупреждают синоптики жителей Свердловской области
16:17 Бывшего министра ЖКХ Свердловской области поместили в СИЗО
15:36 В 15-й екатеринбургской школе, хваставшейся новым меню, фишбургеры могли дать лишь некоторым детям
15:06 Свердловская область заняла второе место в рейтинге событийного потенциала регионов России
14:27 Экс-министра ЖКХ Свердловской области Смирнова доставили в суд
13:51 СМИ сообщают о ДТП с участием 12 машин на трассе Пермь – Екатеринбург
13:26 Тавдинцу пришлось отвечать перед судом за покупки с кредитки покойной матери
12:51 Из-за атаки беспилотников в западных регионах России в Екатеринбурге задержали рейсы
12:25 В 15-й екатеринбургской школе после введения в меню полезного «фастфуда» в столовой стало питаться больше детей
11:31 Ушедшего в отставку свердловского министра ЖКХ задержали силовики
11:26 Жителей Карпинска напугал кружащий на протяжении трёх дней над городом вертолёт
10:38 В Уральской таможне опровергли озвученные «Почтой России» причины закрытия ММПО
09:51 СМИ сообщают о выпавшем из окна мужчине на Компрессорном в Екатеринбурге
09:27 В Верхней Салде экипаж ДПС остановил ранее лишённого прав водителя с ребёнком в машине
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