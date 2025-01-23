В Свердловской области при пожаре на площади 10 квадратных метров погибла женщина

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В селе Сылва Шалинского муниципального округа Свердловской области произошёл пожар, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.По данным ведомства, возгорание произошло в частном жилом доме. Горело домашнее имущество на площади 10 квадратных метров. С пожаром справились семь человек и две единицы техники за 8 минут. При тушении обнаружили тело хозяйки дома. Причины происшествия устанавливаются дознавателями МЧС и правоохранительными органами.Всего за минувшие сутки в регионе ликвидировали 13 пожаров, 77% из которых произошли в жилом секторе. Один человек пострадал.10% возгораний случились из-за короткого замыкания электропроводки. Например, в Екатеринбурге на улице Восточной сгорели два торговых павильона сети быстрого питания. Площадь пожара составила 60 квадратных метров, а на его ликвидацию понадобился час.20% пожаров вызваны неправильным использованием отопительных печей, ещё 10% произошли по причине поджога.