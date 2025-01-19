Водитель без прав стал виновником смертельного ДТП на трассе в Туринском районе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, 24 января, на 202-м километре автодороги Камышлов–Ирбит–Туринск–Тавда в Туринском районе произошла серьёзная авария. Её трагическим итогом стали двое раненных и один погибший.По данным Госавтоинспекции Свердловской области, примерно в 14.00 на указанной трассе 38-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Pajero», двигаясь в направлении города Туринска, превысил безопасную скорость. Потеряв управление, он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Купава», за рулём которого находился 52-летний мужчина. При этом оба водителя получили травмы различной степени тяжести, а пассажирка автомобиля «Mitsubishi Pajero» — 42-летняя жительница Ирбита — погибла на месте до приезда кареты «Скорой помощи».Как выяснили автоинспекторы, водитель «Mitsubishi Pajero» проживает в Ирбите и не имеет водительских прав. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По результатам медицинского освидетельствования признаков алкоголя в его крови обнаружено не было. Что касается второго участника аварии, 52-летнего водителя автомобиля «Купава», то он оказался жителем Екатеринбурга с 20-летним опытом вождения. Несмотря на три эпизода привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД, в момент ДТП алкоголь в его организме также отсутствовал.На месте происшествия оперативно работали сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) и следственно-оперативная группа. Они провели все необходимые процессуальные действия: зафиксировали обстоятельства ДТП, собрали доказательства и опросили свидетелей. Ведётся официальное расследование, которое должно установить все детали случившегося.