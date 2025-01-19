Возрастное ограничение 18+

Водитель без прав стал виновником смертельного ДТП на трассе в Туринском районе

20.02 Пятница, 24 января 2025
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Сегодня, 24 января, на 202-м километре автодороги Камышлов–Ирбит–Туринск–Тавда в Туринском районе произошла серьёзная авария. Её трагическим итогом стали двое раненных и один погибший.

По данным Госавтоинспекции Свердловской области, примерно в 14.00 на указанной трассе 38-летний водитель автомобиля «Mitsubishi Pajero», двигаясь в направлении города Туринска, превысил безопасную скорость. Потеряв управление, он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Купава», за рулём которого находился 52-летний мужчина. При этом оба водителя получили травмы различной степени тяжести, а пассажирка автомобиля «Mitsubishi Pajero» — 42-летняя жительница Ирбита — погибла на месте до приезда кареты «Скорой помощи».

Как выяснили автоинспекторы, водитель «Mitsubishi Pajero» проживает в Ирбите и не имеет водительских прав. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. По результатам медицинского освидетельствования признаков алкоголя в его крови обнаружено не было. Что касается второго участника аварии, 52-летнего водителя автомобиля «Купава», то он оказался жителем Екатеринбурга с 20-летним опытом вождения. Несмотря на три эпизода привлечения к административной ответственности за нарушение ПДД, в момент ДТП алкоголь в его организме также отсутствовал.

На месте происшествия оперативно работали сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) и следственно-оперативная группа. Они провели все необходимые процессуальные действия: зафиксировали обстоятельства ДТП, собрали доказательства и опросили свидетелей. Ведётся официальное расследование, которое должно установить все детали случившегося.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Подробности ДТП на ЕКАД: погиб молодой водитель
19 января 2025
На трассе между Екатеринбургом и Каменском-Уральским произошло смертельное ДТП
21 января 2025
В Свердловской области расследуют два смертельных ДТП
18 января 2025
В Новоуральске ищут очевидцев смертельного ДТП
19 января 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Суд развернул решение в долгом споре прокуратуры и мэрии Екатеринбурга по вопросу правил землепользования и застройки
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:25 Ещё одного «реабилитанта нацизма» начали судить в Ревде
20:02 Водитель без прав стал виновником смертельного ДТП на трассе в Туринском районе
19:37 Попрощаться с домиками на берегу Исети приглашают екатеринбуржцев в воскресенье
19:15 Два десятка пожаров насчитали в МЧС России по Свердловской области за прошлые сутки
19:02 В Нижнем Тагиле начался суд над «реабилитаншей нацизма»
17:56 О понижении температуры до -24 ночью предупреждают синоптики жителей Свердловской области
16:17 Бывшего министра ЖКХ Свердловской области поместили в СИЗО
15:36 В 15-й екатеринбургской школе, хваставшейся новым меню, фишбургеры могли дать лишь некоторым детям
15:06 Свердловская область заняла второе место в рейтинге событийного потенциала регионов России
14:27 Экс-министра ЖКХ Свердловской области Смирнова доставили в суд
13:51 СМИ сообщают о ДТП с участием 12 машин на трассе Пермь – Екатеринбург
13:26 Тавдинцу пришлось отвечать перед судом за покупки с кредитки покойной матери
12:51 Из-за атаки беспилотников в западных регионах России в Екатеринбурге задержали рейсы
12:25 В 15-й екатеринбургской школе после введения в меню полезного «фастфуда» в столовой стало питаться больше детей
11:31 Ушедшего в отставку свердловского министра ЖКХ задержали силовики
11:26 Жителей Карпинска напугал кружащий на протяжении трёх дней над городом вертолёт
10:38 В Уральской таможне опровергли озвученные «Почтой России» причины закрытия ММПО
09:51 СМИ сообщают о выпавшем из окна мужчине на Компрессорном в Екатеринбурге
09:27 В Верхней Салде экипаж ДПС остановил ранее лишённого прав водителя с ребёнком в машине
21:43 Историей очередного предательства поделился екатеринбургский зооприют
20:49 Сегодня дознавателей свердловского МЧС поздравляли с профессиональным праздником
20:14 Спрос на чат-ботов среди екатеринбуржцев резко вырос, — говорят данные «Авито Услуг»
19:30 В Ельцин Центре открывается выставка Сергея Рогожкина «Моментальная фотография»
19:08 Житель Тавдинского района осужден за убийство жены
18:55 Чёртова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области накануне
17:49 В мэрии Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с агрессивными собаками у школы №83
Все новости Свердловской области
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
12:22 Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Ижевска
11:07 Регионы России подверглись массовой атаке БПЛА
10:17 В Бельгии более 30 тысяч человек вышли на демонстрации против сокращения пенсий
15:07 В ЦБ назвали идею заморозки вкладов бессмысленной и абсурдной
13:52 Янтарь с иголками сосны возрастом 50 млн лет обнаружили на калининградском комбинате
16:14 В Красноярском крае задержали семерых участников псевдорелигиозной организации
14:27 В Курске подросток напал на школу и попытался устроить пожар
11:35 В Гатчине мощный пожар на территории завода по производству ацетона
10:42 Власти США назвали пожары в Калифорнии самыми разрушительными в истории штата
10:12 В Анапе ищут способы борьбы с крошкой мазута на побережье
18:47 HR-специалисты прошли «крикотерапию» в Москве
Все новости России и мира
20:25 Ещё одного «реабилитанта нацизма» начали судить в Ревде
20:02 Водитель без прав стал виновником смертельного ДТП на трассе в Туринском районе
19:37 Попрощаться с домиками на берегу Исети приглашают екатеринбуржцев в воскресенье
19:15 Два десятка пожаров насчитали в МЧС России по Свердловской области за прошлые сутки
19:02 В Нижнем Тагиле начался суд над «реабилитаншей нацизма»
17:56 О понижении температуры до -24 ночью предупреждают синоптики жителей Свердловской области
16:17 Бывшего министра ЖКХ Свердловской области поместили в СИЗО
15:36 В 15-й екатеринбургской школе, хваставшейся новым меню, фишбургеры могли дать лишь некоторым детям
15:06 Свердловская область заняла второе место в рейтинге событийного потенциала регионов России
14:27 Экс-министра ЖКХ Свердловской области Смирнова доставили в суд
13:51 СМИ сообщают о ДТП с участием 12 машин на трассе Пермь – Екатеринбург
13:26 Тавдинцу пришлось отвечать перед судом за покупки с кредитки покойной матери
12:51 Из-за атаки беспилотников в западных регионах России в Екатеринбурге задержали рейсы
12:25 В 15-й екатеринбургской школе после введения в меню полезного «фастфуда» в столовой стало питаться больше детей
11:31 Ушедшего в отставку свердловского министра ЖКХ задержали силовики
11:26 Жителей Карпинска напугал кружащий на протяжении трёх дней над городом вертолёт
10:38 В Уральской таможне опровергли озвученные «Почтой России» причины закрытия ММПО
09:51 СМИ сообщают о выпавшем из окна мужчине на Компрессорном в Екатеринбурге
09:27 В Верхней Салде экипаж ДПС остановил ранее лишённого прав водителя с ребёнком в машине
21:43 Историей очередного предательства поделился екатеринбургский зооприют
20:49 Сегодня дознавателей свердловского МЧС поздравляли с профессиональным праздником
20:14 Спрос на чат-ботов среди екатеринбуржцев резко вырос, — говорят данные «Авито Услуг»
19:30 В Ельцин Центре открывается выставка Сергея Рогожкина «Моментальная фотография»
19:08 Житель Тавдинского района осужден за убийство жены
18:55 Чёртова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области накануне
17:49 В мэрии Екатеринбурга прокомментировали ситуацию с агрессивными собаками у школы №83
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK