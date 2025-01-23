Два десятка пожаров насчитали в МЧС России по Свердловской области за прошлые сутки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Очень «жарким» выдался минувший четверг в Свердловской области, судя по ежедневной сводке МЧС России. За сутки пожарным пришлось выезжать на 20 пожаров, что очень много, учитывая, что обычно число пожаров не превышает 13-15 в день. Больше половины вчерашних пожаров пришлось на жилой сектор.Масштабнее всего огонь разгулялся в посёлке Нейво-Шайтанский муниципального образования Алапаевск. Вспыхнув в одном месте, пламя в итоге охватило частный дом, надворные постройки, баню и легковой автомобиль. Общая площадь пожара составила 236 квадратных метров. Одиннадцать пожарных, прибывших на место происшествия, с огнём сражались два часа подряд.Следующий по крупности свердловский пожар четверга кажется «пустяком». Он произошёл в садовом товариществе села Пирогово, где огонь охватил садовый дом и сарай. В данном случае площадь пожара составила 61 квадратный метр, а потушили его — тоже одиннадцать пожарных — всего за 27 минут. Спасти строения не удалось, они были уничтожены огненной стихией.При большом количестве и масштабности четверговых пожаров, обошлось без жертв.