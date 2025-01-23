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Два десятка пожаров насчитали в МЧС России по Свердловской области за прошлые сутки

19.15 Пятница, 24 января 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Очень «жарким» выдался минувший четверг в Свердловской области, судя по ежедневной сводке МЧС России. За сутки пожарным пришлось выезжать на 20 пожаров, что очень много, учитывая, что обычно число пожаров не превышает 13-15 в день. Больше половины вчерашних пожаров пришлось на жилой сектор.

Масштабнее всего огонь разгулялся в посёлке Нейво-Шайтанский муниципального образования Алапаевск. Вспыхнув в одном месте, пламя в итоге охватило частный дом, надворные постройки, баню и легковой автомобиль. Общая площадь пожара составила 236 квадратных метров. Одиннадцать пожарных, прибывших на место происшествия, с огнём сражались два часа подряд.

Следующий по крупности свердловский пожар четверга кажется «пустяком». Он произошёл в садовом товариществе села Пирогово, где огонь охватил садовый дом и сарай. В данном случае площадь пожара составила 61 квадратный метр, а потушили его — тоже одиннадцать пожарных — всего за 27 минут. Спасти строения не удалось, они были уничтожены огненной стихией.

При большом количестве и масштабности четверговых пожаров, обошлось без жертв.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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15:06 Свердловская область заняла второе место в рейтинге событийного потенциала регионов России
14:27 Экс-министра ЖКХ Свердловской области Смирнова доставили в суд
13:51 СМИ сообщают о ДТП с участием 12 машин на трассе Пермь – Екатеринбург
13:26 Тавдинцу пришлось отвечать перед судом за покупки с кредитки покойной матери
12:51 Из-за атаки беспилотников в западных регионах России в Екатеринбурге задержали рейсы
12:25 В 15-й екатеринбургской школе после введения в меню полезного «фастфуда» в столовой стало питаться больше детей
11:31 Ушедшего в отставку свердловского министра ЖКХ задержали силовики
11:26 Жителей Карпинска напугал кружащий на протяжении трёх дней над городом вертолёт
10:38 В Уральской таможне опровергли озвученные «Почтой России» причины закрытия ММПО
09:51 СМИ сообщают о выпавшем из окна мужчине на Компрессорном в Екатеринбурге
09:27 В Верхней Салде экипаж ДПС остановил ранее лишённого прав водителя с ребёнком в машине
21:43 Историей очередного предательства поделился екатеринбургский зооприют
20:49 Сегодня дознавателей свердловского МЧС поздравляли с профессиональным праздником
20:14 Спрос на чат-ботов среди екатеринбуржцев резко вырос, — говорят данные «Авито Услуг»
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16:38 Полиция и СК раскрыли подробности кровавой истории в Каменске-Уральском из 1993 года
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