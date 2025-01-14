Чёртова дюжина пожаров прокатилась по Свердловской области накануне

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сводка МЧС России за минувшие сутки свидетельствует, что в городах и посёлках Свердловской области 22 января произошло 13 пожаров. Больше половины из них пришлось на жилой сектор.Самые крупные пожары среды зафиксированы в селе Покровском и Североуральске. И там, и там площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В первом случае горело неэксплуатируемое строение, к которому было отправлено 15 пожарных и 4 единицы спецтехники. Работа огнеборцев заняла час и семь минут. В Североуральске же горел частный жилой дом, на тушение которого приехала дюжина пожарных в сопровождении двух единиц спецтехники. На ликвидацию огня у них ушло всего 27 минут.Чуть менее масштабный пожар произошёл вчера в Екатеринбурге на улице Громова. Здесь огонь «разгулялся» на площади в 90 квадратных метров неэксплуатируемого здания. Десять пожарных потушили загоревшийся мусор за 39 минут.К счастью, все 13 пожаров среды не причинили вреда здоровью людей.