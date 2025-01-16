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При пожаре в Верхотурье пострадал двухгодовалый мальчик
Фото: прокуратура Свердловской области
Вчера, 21 января, около 20.00, в частично расселённом двухэтажном деревянном доме на улице Советской в квартире, где без присмотра оставались трое мальчиков 6, 4 и 2 лет, вспыхнул пожар. Дети постарше успели выбежать из дома, а младший остался в горящей квартире и получил ожоги. Сейчас он в больнице.
В МЧС сообщили, что причиной пожара стала детская шалость. Пожар потушили на площади 60 квадратных метров. Соседние квартиры не пострадали. В тушении было задействовано 17 специалистов и 3 единицы техники.
По факту случившегося прокуратура организовала проверку.
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в момент происшествия мама мальчиков была в магазине, который находится через дорогу от дома. Известно, что семья на учёте в органах системы профилактики не состоит.
Сейчас ведомство намерено дать правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
В МЧС сообщили, что причиной пожара стала детская шалость. Пожар потушили на площади 60 квадратных метров. Соседние квартиры не пострадали. В тушении было задействовано 17 специалистов и 3 единицы техники.
По факту случившегося прокуратура организовала проверку.
По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, в момент происшествия мама мальчиков была в магазине, который находится через дорогу от дома. Известно, что семья на учёте в органах системы профилактики не состоит.
Сейчас ведомство намерено дать правовую оценку соблюдению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.
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