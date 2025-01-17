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Дикая рысь подрала собаку в частном доме в Арамили
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Арамили дикая рысь подрала домашнего пса, который жил в конуре во дворе частного дома.
Инцидент произошёл на улице Химиков. По данным телеграм-канала Ural Mash, травмы оказались настолько серьёзными, что в итоге хозяева решили усыпить питомца. Вероятно, это решение показалось им наиболее гуманным.
Сообщается, что рысь, напавшую на собаку, прогнали подальше от города.
Инцидент произошёл на улице Химиков. По данным телеграм-канала Ural Mash, травмы оказались настолько серьёзными, что в итоге хозяева решили усыпить питомца. Вероятно, это решение показалось им наиболее гуманным.
Сообщается, что рысь, напавшую на собаку, прогнали подальше от города.
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