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На трассе между Екатеринбургом и Каменском-Уральским произошло смертельное ДТП

10.31 Вторник, 21 января 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Минувшей ночью, около 02.20, на трассе, связывающей Екатеринбург и Каменск-Уральский, разбилась Lada Granta. В результате ДТП погиб 25-летний водитель и пострадала его 17-летняя пассажирка.

«Девушка с переломами госпитализирована в Городскую больницу. Известно, что в момент ДТП, водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности»,

– сообщили в областном УГИБДД.


По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением, вследствие чего съехал с дороги и врезался в столб опоры электропередач. Известно, что у него был стаж вождения всего 4 года. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 1 раз.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:11 Обвиняемые в убийстве в Реже останутся в СИЗО до 17 марта
10:31 На трассе между Екатеринбургом и Каменском-Уральским произошло смертельное ДТП
10:17 На базе отдыха под Нижним Тагилом едва не погибла женщина с ребёнком
09:23 Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Серовском тракте
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20:15 УрГАХУ готовится к лыжному фестивалю
19:25 Многострадальный дом на Эльмаше приговорили к сносу
18:52 Екатеринбуржец поделится историей своей велопоездки по Японии
18:36 В Свердловской области в проруби окунулись 26 тысяч человек
17:53 Авито стал партнёром проекта «Открытый родильный дом»
17:48 СМИ сообщают о задержании екатеринбуржца по подозрению в надругательстве над мальчиком
17:29 В Екатеринбурге на улице Бардина произошло ДТП с «перевёртышем»
16:36 С 1 марта в Кольцово перестанут принимать международные посылки
16:06 Более 100 юных спортсменов приняли участие в соревнованиях по рукопашному бою «Рождественские Звёзды» в Екатеринбурге
14:53 ГАИ Екатеринбурга ищет очевидцев утреннего ДТП на Шварца
14:28 В Реже после жестокой расправы над местным жителем возбудили уголовное дело
13:50 В Нижнем Тагиле обвиняемым в смерти задержанного в патрульной машине полицейским вынесли приговор
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