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На трассе между Екатеринбургом и Каменском-Уральским произошло смертельное ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Минувшей ночью, около 02.20, на трассе, связывающей Екатеринбург и Каменск-Уральский, разбилась Lada Granta. В результате ДТП погиб 25-летний водитель и пострадала его 17-летняя пассажирка.
По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением, вследствие чего съехал с дороги и врезался в столб опоры электропередач. Известно, что у него был стаж вождения всего 4 года. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 1 раз.
«Девушка с переломами госпитализирована в Городскую больницу. Известно, что в момент ДТП, водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности»,
– сообщили в областном УГИБДД.
По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением, вследствие чего съехал с дороги и врезался в столб опоры электропередач. Известно, что у него был стаж вождения всего 4 года. За это время он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 1 раз.
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