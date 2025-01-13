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На базе отдыха под Нижним Тагилом едва не погибла женщина с ребёнком
Фото: Инцидент Нижний Тагил
Отдых на базе отдыха с ребёнком едва не закончился трагедией для семьи из Нижнего Тагила. В минувшую субботу, 18 января, женщина, отдыхавшая в компании семей с детьми, решила прокатиться со своим двухгодовалым сыном на горке с тюбингом, но в какой-то момент вылетела с трассы.
Как рассказала в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» пострадавшая, несколько раз они съехали с горки спокойно, но последний оказался опасным. Они вылетели с трассы на втором повороте, там, где стоял столб, о который тагильчанка ударилась затылком. Её сын, к счастью, не пострадал, а женщина получила серьёзные травмы.
Оказали первую помощь и отвезли в травмпункт её друзья. Персонал базы отдыха, со слов пострадавшей, никак не помогал, и якобы никто даже не попрощался, что возмутило женщину.
Позже тагильчанка обратилась к директору базы отдыха, чтобы рассказать о случившемся, рассчитывая, что опасную горку после этого закроют, но тот заявил, что она продолжил работать, так как люди хотят экстрима. Тогда женщина попросила видеозапись с моментом, где видно, как она вылетела с трассы с ребёнком на руках, но ей отказали в этой просьбе.
Как рассказала в сообществе «Инцидент Нижний Тагил» пострадавшая, несколько раз они съехали с горки спокойно, но последний оказался опасным. Они вылетели с трассы на втором повороте, там, где стоял столб, о который тагильчанка ударилась затылком. Её сын, к счастью, не пострадал, а женщина получила серьёзные травмы.
«Я смогла закрыть своего ребёнка. Он не пострадал. А у меня вот серьёзное рассечение головы на затылке, подозрение на сотрясение мозга, травма плеча и спины. В настоящее время нахожусь на лечении»,
– рассказала женщина.
Оказали первую помощь и отвезли в травмпункт её друзья. Персонал базы отдыха, со слов пострадавшей, никак не помогал, и якобы никто даже не попрощался, что возмутило женщину.
Позже тагильчанка обратилась к директору базы отдыха, чтобы рассказать о случившемся, рассчитывая, что опасную горку после этого закроют, но тот заявил, что она продолжил работать, так как люди хотят экстрима. Тогда женщина попросила видеозапись с моментом, где видно, как она вылетела с трассы с ребёнком на руках, но ей отказали в этой просьбе.
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