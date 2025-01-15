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Два человека погибли в ДТП с грузовиком на Серовском тракте
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 20 января, примерно в 16.00 в районе 326-го километра Серовского тракта, где находится посёлок Вагранская, столкнулись Hyundai Elantra и грузовой Volvo в составе с полуприцепом. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля.
По предварительным данным, 51-летний водитель Hyundai Elantra, разогнавшись слишком сильно, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ехал Volvo.
Кроме водителя Hyundai в аварии погибла его мать – 74-летяя женщина. Они скончались ещё до прибытия скорой. Водитель грузового фургона не пострадал. Известно, что погибшие жили в Верхотурье. В момент трагедии они направлялись в Краснотурьинск.
У водителя легкового автомобиля был стаж 34 года вождения, за которые он нарушил ПДД 21 раз.
По предварительным данным, 51-летний водитель Hyundai Elantra, разогнавшись слишком сильно, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где ехал Volvo.
«При обследовании дорожных условий госинспекторами установлено, что в момент ДТП движение было осложнено метеорологическими условиями – осадками в виде снега, покрытие дорожной части расчищено. Замечаний по зимнему содержанию не выявлено. Однако присутствует наличие дефект на покрытии проезжей части в виде колеи»,
– рассказали в областном УГИБДД.
Кроме водителя Hyundai в аварии погибла его мать – 74-летяя женщина. Они скончались ещё до прибытия скорой. Водитель грузового фургона не пострадал. Известно, что погибшие жили в Верхотурье. В момент трагедии они направлялись в Краснотурьинск.
У водителя легкового автомобиля был стаж 34 года вождения, за которые он нарушил ПДД 21 раз.
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