В Екатеринбурге на улице Бардина произошло ДТП с «перевёртышем»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Сегодня, примерно в 14.30, в Екатеринбурге на улице Бардина, напротив дома 2/2, после столкновения с «Газелью» перевернулся Renault Duster.Как рассказали в городской ГИБДД, Renault Duster пропускал людей, стоя перед пешеходным переходом, когда в него влетела «Газель». От удара Renault отбросило на забор, и он опрокинулся. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.Отмечается, что оба водителя в момент аварии были трезвыми. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются госавтоинспекторы.