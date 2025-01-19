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В Екатеринбурге на улице Бардина произошло ДТП с «перевёртышем»
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Сегодня, примерно в 14.30, в Екатеринбурге на улице Бардина, напротив дома 2/2, после столкновения с «Газелью» перевернулся Renault Duster.
Как рассказали в городской ГИБДД, Renault Duster пропускал людей, стоя перед пешеходным переходом, когда в него влетела «Газель». От удара Renault отбросило на забор, и он опрокинулся. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.
Отмечается, что оба водителя в момент аварии были трезвыми. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются госавтоинспекторы.
Как рассказали в городской ГИБДД, Renault Duster пропускал людей, стоя перед пешеходным переходом, когда в него влетела «Газель». От удара Renault отбросило на забор, и он опрокинулся. К счастью, ДТП обошлось без пострадавших.
Отмечается, что оба водителя в момент аварии были трезвыми. В обстоятельствах ДТП сейчас разбираются госавтоинспекторы.
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