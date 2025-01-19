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ГАИ Екатеринбурга ищет очевидцев утреннего ДТП на Шварца
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло сегодня утром, примерно в 07.50, возле дома №17 на улице Шварца.
После столкновения водитель уехал с места аварии. Пострадавшего велосипедиста – 30-летнего мужчину – увезли в больницу с травмой головы.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данной аварии, просят звонить по номеру +7(999)563-43-34 либо обращаться по адресу: Степана Разина, 20.
«Неустановленный водитель неустановленного автомобиля проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, допустив наезд на велосипедиста. По предварительным данным автомобиль Dodge Ram»,
– сообщили в ГАИ.
После столкновения водитель уехал с места аварии. Пострадавшего велосипедиста – 30-летнего мужчину – увезли в больницу с травмой головы.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по данной аварии, просят звонить по номеру +7(999)563-43-34 либо обращаться по адресу: Степана Разина, 20.
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