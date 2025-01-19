ГАИ Екатеринбурга ищет очевидцев утреннего ДТП на Шварца





– сообщили в ГАИ. «Неустановленный водитель неустановленного автомобиля проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, допустив наезд на велосипедиста. По предварительным данным автомобиль Dodge Ram»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает очевидцев ДТП, которое произошло сегодня утром, примерно в 07.50, возле дома №17 на улице Шварца.После столкновения водитель уехал с места аварии. Пострадавшего велосипедиста – 30-летнего мужчину – увезли в больницу с травмой головы.Всех, кто располагает какой-либо информацией по данной аварии, просят звонить по номеру +7(999)563-43-34 либо обращаться по адресу: Степана Разина, 20.