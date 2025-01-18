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Из-за упавшего на ногу подростку бетонного столбика в Екатеринбурге СК начал проверку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за бетонного столбика, который упал подростку на ногу во дворе одного из домов по улице Тверитина, СК начал проверку.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, поводом для следственной проверки стала публикация в сети, в которой говорилось, что в результате случившегося подросток получил травму ноги. Теперь следователи хотят выяснить, кто должен был отвечать за упавший столбик.
Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, поводом для следственной проверки стала публикация в сети, в которой говорилось, что в результате случившегося подросток получил травму ноги. Теперь следователи хотят выяснить, кто должен был отвечать за упавший столбик.
«Истребуется интересующая следствие документация о работе управляющей компании, выполняются иные необходимые проверочные мероприятия»,
– сообщили в СК.
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