Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Дублёре Сибирского тракта автобус съехал с дороги и застрял
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Екатеринбурге на Дублёре Сибирского тракта частный автобус съехал с проезжей части и застрял.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, у автобуса спустилось колесо, и водитель решил съехать на обочину, чтобы заменить его. После замены он продолжил путь, но не смог выехать обратно на проезжую часть – автобус завалился на бок. К счастью, в результате никто не пострадал.
Известно, что за рулём автобуса был 44-летний мужчина со стажем вождения 26 лет. В момент происшествия в салоне автобуса было 25 человек.
Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, у автобуса спустилось колесо, и водитель решил съехать на обочину, чтобы заменить его. После замены он продолжил путь, но не смог выехать обратно на проезжую часть – автобус завалился на бок. К счастью, в результате никто не пострадал.
Известно, что за рулём автобуса был 44-летний мужчина со стажем вождения 26 лет. В момент происшествия в салоне автобуса было 25 человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Нижнем Тагиле из автобуса 46-го маршрута высадили ребёнка
16 января 2025
16 января 2025
В Свердловской области расследуют два смертельных ДТП
18 января 2025
18 января 2025
В Екатеринбурге у «Меги» в остановку врезался автобус
14 января 2025
14 января 2025