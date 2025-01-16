В Екатеринбурге на Дублёре Сибирского тракта автобус съехал с дороги и застрял

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на Дублёре Сибирского тракта частный автобус съехал с проезжей части и застрял.Как рассказали в УГИБДД по Свердловской области, у автобуса спустилось колесо, и водитель решил съехать на обочину, чтобы заменить его. После замены он продолжил путь, но не смог выехать обратно на проезжую часть – автобус завалился на бок. К счастью, в результате никто не пострадал.Известно, что за рулём автобуса был 44-летний мужчина со стажем вождения 26 лет. В момент происшествия в салоне автобуса было 25 человек.