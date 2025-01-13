Из 15 свердловских пожаров минувших суток один стал смертельным

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В январе среднее суточное количество пожаров на территории Свердловской области составляет случаев 13-14. В минувшую среду, 15 января, их было 15. И, к сожалению, один из них оказался смертельным.Пожар с летальным исходом случился вчера в посёлке Кузино Первоуральского городского округа. Там на улице Машинистов загорелась квартира на первом этаже двухэтажного жилого дома. Как это довольно часто бывает, мизерный масштаб пожара — всего один квадратный метр по площади не означал его безопасности. Огонь сумели погасить сами жильцы дома, но после этого выяснилось, что хозяин квартиры не подаёт признаков жизни. Сейчас пожарные дознаватели МЧС России и сотрудники следственного комитета совместно выясняют, что же случилось в доме на улице Машинистов.Гораздо более крупный пожар, но без трагических последствий, случился вчера в коллективном саду посёлка Кедровка Березовского городского округа. Его площадь составила 92 квадратных метра, в которые вошли площади садового дома, бани и легкового автомобиля. К месту происшествия направляли дюжину пожарных в сопровождении трёх единиц спецтехники. На борьбу с огненной стихией у них ушло 53 минуты.Схожее происшествие случилось в другом саду, в Екатеринбурге. Огонь охватил вдвое меньшую площадь частного недвижимого имущества, но потребовал от пожарных почти вдвое большей по продолжительности работы: 11 огнеборцев потушили садовый домик за полтора часа, — свидетельствует сводка областного Министерства чрезвычайных ситуаций.