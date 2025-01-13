Возрастное ограничение 18+
Пожарные Свердловской области за прошлые сутки побороли 15 пожаров
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Пятнадцать пожаров и ни одного пострадавшего в них, — таков итог прошедшего вторника с точки зрения пожарной ситуации. Потенциальных трагедий удалось избежать благодаря действиям сотрудников МЧС.
Согласно сводке МЧС России по Свердловской области, 73% вчерашних пожаров пришлось на жилой сектор. А самый крупный из них произошёл в Красноуральске, где загорелся частный жилой дом. К моменту, когда огнеборцы прибыли на место происшествия, площадь пожара составляла 115 квадратных метров. На борьбу с огнём ушло почти полтора часа.
Причина пожара в упомянутом случае пока не была установлена. Но в 27% вчерашних пожаров ею было неосторожное обращение с огнём. Так, в Верхней Салде очень неудачно покурил один из жильцов пятиэтажного жилого дома. В итоге загорелась квартира на верхнем этаже и пожарным пришлось эвакуировать из здания жильцов остальных квартир. Всего на лице пришлось ждать ликвидации пожара двум десяткам человек.
Согласно сводке МЧС России по Свердловской области, 73% вчерашних пожаров пришлось на жилой сектор. А самый крупный из них произошёл в Красноуральске, где загорелся частный жилой дом. К моменту, когда огнеборцы прибыли на место происшествия, площадь пожара составляла 115 квадратных метров. На борьбу с огнём ушло почти полтора часа.
Причина пожара в упомянутом случае пока не была установлена. Но в 27% вчерашних пожаров ею было неосторожное обращение с огнём. Так, в Верхней Салде очень неудачно покурил один из жильцов пятиэтажного жилого дома. В итоге загорелась квартира на верхнем этаже и пожарным пришлось эвакуировать из здания жильцов остальных квартир. Всего на лице пришлось ждать ликвидации пожара двум десяткам человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Среди трёх десятков свердловских пожаров за выходные дни несколько оказались смертоносными
13 января 2025
13 января 2025
В понедельник по Свердловской области прокатилось 14 пожаров
14 января 2025
14 января 2025
В Асбесте пожар унес жизнь человека, еще один получил травмы
12 января 2025
12 января 2025