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Пожарные Свердловской области за прошлые сутки побороли 15 пожаров

19.54 Среда, 15 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Пятнадцать пожаров и ни одного пострадавшего в них, — таков итог прошедшего вторника с точки зрения пожарной ситуации. Потенциальных трагедий удалось избежать благодаря действиям сотрудников МЧС.

Согласно сводке МЧС России по Свердловской области, 73% вчерашних пожаров пришлось на жилой сектор. А самый крупный из них произошёл в Красноуральске, где загорелся частный жилой дом. К моменту, когда огнеборцы прибыли на место происшествия, площадь пожара составляла 115 квадратных метров. На борьбу с огнём ушло почти полтора часа.

Причина пожара в упомянутом случае пока не была установлена. Но в 27% вчерашних пожаров ею было неосторожное обращение с огнём. Так, в Верхней Салде очень неудачно покурил один из жильцов пятиэтажного жилого дома. В итоге загорелась квартира на верхнем этаже и пожарным пришлось эвакуировать из здания жильцов остальных квартир. Всего на лице пришлось ждать ликвидации пожара двум десяткам человек.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:48 В Уральском филиале Пушкинского музея прокомментировали слухи о переезде
16:20 В уральской столице прошла забастовка таксистов
15:35 После жалоб студентов екатеринбургского железнодорожного университета на грязь в общежитии прокуратура начала проверку
15:10 Бастрыкин поручил проверить свердловский посёлок Хрустальный после сообщений о разливе сточных вод
14:33 Команда Большой уральской тропы объявила фотоконкурс об Урале
13:33 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после травмирования ребёнка в Основинском парке
13:21 В деревне Сарсы Первые Красноуфимского района Hyundai переехал мужчину
13:03 СМИ сообщают о массовом увольнении кондукторов в Екатеринбурге
11:59 На 66 миллионов рублей закупили технику для Уральской авиабазы
11:32 В метрополитене Екатеринбурга закрывают кассы
10:54 В екатеринбургском суде рассмотрят дело о серии телефонных краж в автобусах
10:31 Глава СК заинтересовался ситуацией с «закрытием школы» в свердловском селе Беляковское
10:05 Под Серовом столкнулись два грузовика
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21:40 Житель Волгограда призвал к ответственности уральский банк за спам-звонок
21:00 Почти 9 с половиной тысяч нарушений пресекли на свердловских дорогах на прошлой неделе
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