Пожарные Свердловской области за прошлые сутки побороли 15 пожаров

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Пятнадцать пожаров и ни одного пострадавшего в них, — таков итог прошедшего вторника с точки зрения пожарной ситуации. Потенциальных трагедий удалось избежать благодаря действиям сотрудников МЧС.Согласно сводке МЧС России по Свердловской области, 73% вчерашних пожаров пришлось на жилой сектор. А самый крупный из них произошёл в Красноуральске, где загорелся частный жилой дом. К моменту, когда огнеборцы прибыли на место происшествия, площадь пожара составляла 115 квадратных метров. На борьбу с огнём ушло почти полтора часа.Причина пожара в упомянутом случае пока не была установлена. Но в 27% вчерашних пожаров ею было неосторожное обращение с огнём. Так, в Верхней Салде очень неудачно покурил один из жильцов пятиэтажного жилого дома. В итоге загорелась квартира на верхнем этаже и пожарным пришлось эвакуировать из здания жильцов остальных квартир. Всего на лице пришлось ждать ликвидации пожара двум десяткам человек.