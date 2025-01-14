Бастрыкин поручил проверить свердловский посёлок Хрустальный после сообщений о разливе сточных вод

– говорится в сообщении информационного центра СК.

«В СМИ сообщается, что в результате ненадлежащего функционирования очистных сооружений в поселке Хрустальном Свердловской области канализационные стоки длительное время сливаются в лесополосу, а также в каскад водных объектов, которые впадают в реку Исеть»,