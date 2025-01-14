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Бастрыкин поручил проверить свердловский посёлок Хрустальный после сообщений о разливе сточных вод
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил разобраться с тем, как в посёлке Хрустальный в Первоуральском муниципальном округе допустили разлив сточных вод в лесополосу.
Ранее в местных медиа появилась информация о том, что из-за ненадлежащего функционирования очистных сооружений.
По данным ОТВ, лес вокруг ручья уже погиб, а в округе стоит невыносимый запах. Несмотря на это коттеджные посёлки якобы продолжают подключаться к перегруженным очистным сооружениям, передаёт ресурс.
Ранее в местных медиа появилась информация о том, что из-за ненадлежащего функционирования очистных сооружений.
«В СМИ сообщается, что в результате ненадлежащего функционирования очистных сооружений в поселке Хрустальном Свердловской области канализационные стоки длительное время сливаются в лесополосу, а также в каскад водных объектов, которые впадают в реку Исеть»,
– говорится в сообщении информационного центра СК.
По данным ОТВ, лес вокруг ручья уже погиб, а в округе стоит невыносимый запах. Несмотря на это коттеджные посёлки якобы продолжают подключаться к перегруженным очистным сооружениям, передаёт ресурс.
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