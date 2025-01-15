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В деревне Сарсы Первые Красноуфимского района Hyundai переехал мужчину
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, которая произошла сегодня утро, около 07.00, в деревне Сарсы Первые в Красноуфимском районе, где под колёсами Hyundai Porter погиб местный житель.
По предварительный данным, мужчина лежал на дороге, когда там проезжал Hyundai. По каким причинам он оставался лежать на проезжей части, неизвестно.
В областном УГИБДД сообщают, что водитель Hyundai Porter имеет стаж вождения 33 года, за который он нарушил ПДД 20 раз. Лежачего на дороге мужчину он не видел.
По предварительный данным, мужчина лежал на дороге, когда там проезжал Hyundai. По каким причинам он оставался лежать на проезжей части, неизвестно.
В областном УГИБДД сообщают, что водитель Hyundai Porter имеет стаж вождения 33 года, за который он нарушил ПДД 20 раз. Лежачего на дороге мужчину он не видел.
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