Среди трёх десятков свердловских пожаров за выходные дни несколько оказались смертоносными

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Более 30 пожаров случилось на территории Свердловской области за минувшие выходные. В субботу, 11 января, огнеборцы выезжали на вызовы 17 раз, а в воскресенье, 12 января — 15.Три из этих пожаров унесли жизни людей. Одно из таких смертоносных возгораний произошло в субботу в Асбесте. Как сообщает МЧС России по Свердловской области, там загорелось домашнее имущество в квартире на третьем этаже четырёхэтажного здания. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, но из-за этого возгорания пришлось эвакуироваться десяти жильцам соседних квартир. Четыре человека самостоятельно покинуть помещение не смогли и их выводили на улицу прибывшие пожарные. Одному человеку понадобилась медицинская помощь, а ещё один человек погиб в едком дыму.Ещё один человек погиб во время воскресного пожара в Белоярском. Там загорелась одежда хозяина квартиры на первом этаже муниципального жилого дома. На место происшествия выезжали 13 пожарных, которым пришлось при помощи спасустройств вывести из задымлённых помещений пять человек. Хозяину квартиры к тому моменту помощь была уже не нужна — он погиб. По предварительной информации причиной возгорания стало его неосторожное обращение с огнём при курении.В тот же день, 13 января, человек без признаков жизни был обнаружен в Среднеуральске и тоже на первом этаже муниципального жилого дома. Площадь пожара составила всего-то один квадратный метр, но и этого хватило, чтобы хозяин квартиры не дожил до прибытия спасателей.