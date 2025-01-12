Возрастное ограничение 18+
«Зооспас» передал в екатеринбургскую ветклинику кошку с оторванным хвостом
Фото: телеграм-канал «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
Чаще всего екатеринбургская служба «ЗооСпас» и её основатель Евгений Зенков делятся историями счастливого спасения животных, которые оканчиваются передачей горемыки, вызволенной из трудной ситуации, хозяевам или выпуском их на волю. Но с кошкой Люсей случилась ситуация в буквальном смысле кровавая, до счастливого финала которой ещё далеко.
Приехав на очередной вызов, Евгений Зенков ожидал, что повторится много раз уже пройденная процедура со снятием напуганной кошки с дерева. Однако, на месте он увидел, что снег вокруг дерева, на вершине которого сидела бедолага, обильно залит кровью. Самые большие опасения подтвердились — кошка на дереве оказалась сильно травмированной. И «ЗооСпас» передал её в ветеринарную клинику доктора Тебенькова, а там её под опеку взял приют для больных и травмированных животных «Клякса».
Как сообщают из «Кляксы», после осмотра Люси в клинике выяснилось, что кошке необходима операцию по ампутации практически целиком оторванного хвоста (можно предположить, что травму эту она получила при встрече с собакой, от которой и спаслась на дереве). Возможно, понадобится и дополнительное лечение, если сданные анализы покажут, например, какую-либо инфекцию (пока что результаты их не получены).
Для финансовой помощи в оплате медуслуг и содержания Люси в стационаре ветклиники существуют следующие реквизиты:
Приехав на очередной вызов, Евгений Зенков ожидал, что повторится много раз уже пройденная процедура со снятием напуганной кошки с дерева. Однако, на месте он увидел, что снег вокруг дерева, на вершине которого сидела бедолага, обильно залит кровью. Самые большие опасения подтвердились — кошка на дереве оказалась сильно травмированной. И «ЗооСпас» передал её в ветеринарную клинику доктора Тебенькова, а там её под опеку взял приют для больных и травмированных животных «Клякса».
Как сообщают из «Кляксы», после осмотра Люси в клинике выяснилось, что кошке необходима операцию по ампутации практически целиком оторванного хвоста (можно предположить, что травму эту она получила при встрече с собакой, от которой и спаслась на дереве). Возможно, понадобится и дополнительное лечение, если сданные анализы покажут, например, какую-либо инфекцию (пока что результаты их не получены).
Для финансовой помощи в оплате медуслуг и содержания Люси в стационаре ветклиники существуют следующие реквизиты:
Карты ВТБ и Тинькофф привязаны к номеру 89126025666 Андрей Владимирович Б. (Директор БФПТЖ «Клякса»)
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса».
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО),
корреспондентский счет
№ 30101810145250000411,
БИК 044525411,
ИНН банка 7702070139,
КПП банка 770943002
ОКПО 01929672
Расчетный счет
40701810700630000007, ИНН 6678106326, КПП 667801001
Благотворительный фонд «Клякса».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию