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Глава СК потребовал доклад о детсаду в Богдановиче, где дважды травмировалась девочка
Иллюстрация: Юлия Медведева
Председатель СК потребовал доклад о результатах проверки детского сада в Богдановиче, где четырёхлетняя девочка дважды получила травмы.
Сейчас следователи проверяют детсад по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также свою проверку проводит прокуратура.
Ранее о травмах ребёнка порталу Е1 рассказала мама девочки. Первый раз её дочка травмировалась в октябре, когда во время прогулки упала на железный лист. После этого у неё, со слов матери, произошло смещение позвонков и вывих тазовой кости.
Второй случай произошёл уже в декабре: воспитанница запнулась о другую девочку, лежавшую на полу, и, упав, ударилась головой и повредила зубы, которые пришлось после этого удалять. Помимо этого малышка получила сотрясение. Об этом говорится в документах из больницы, опубликованных изданием.
«В СМИ сообщается, что в детском саду города Богдановича за два месяца девочка дважды травмировалась, получив рваную рану десны и губы и сотрясение мозга, кроме этого, у пострадавшей сломан зуб»,
– говорится в сообщении Следкома.
Сейчас следователи проверяют детсад по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также свою проверку проводит прокуратура.
Ранее о травмах ребёнка порталу Е1 рассказала мама девочки. Первый раз её дочка травмировалась в октябре, когда во время прогулки упала на железный лист. После этого у неё, со слов матери, произошло смещение позвонков и вывих тазовой кости.
Второй случай произошёл уже в декабре: воспитанница запнулась о другую девочку, лежавшую на полу, и, упав, ударилась головой и повредила зубы, которые пришлось после этого удалять. Помимо этого малышка получила сотрясение. Об этом говорится в документах из больницы, опубликованных изданием.
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